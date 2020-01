Luigi Mario Favoloso è scomparso?/ Alex Fiumara: “Aveva discusso con Nina Moric…”

La prima puntata di Mattino5 del 2020 apre all’insegna della misteriosa e presunta scomparsa di Luigi Maria Favoloso, l’ex gieffino ed ex di Nina Moric che si è allontanata da casa lo scorso 29 dicembre senza soldi, effetti personali, auto e cellulare. La madre ha sporto denuncia di scomparsa ma in molti dubitano che sia davvero andata così. In studio si parla di quello che potrebbe essere successo e la prima a dire la sua sulla questione è Flavia Cercato che subito rilancia: “Io spero ottimisticamente che sia un modo per suscitare clamore altrimenti l’alternativa è davvero preoccupante, qualsiasi scenario può essere tremendo”. Della stessa idea è Alessandro Cecchi Gori che spera anche che l’ipotesi di Nina Moric non sia reale e che non abbia fatto preoccupare la sua famiglia e abbia messo in moto la polizia senza una vera necessità.

LUIGI MARIA FAVOLOSO E’ SCOMPARSO? PARLA L’AMICO ALEX FIUMARA

A dire la sua sulla presunta scomparsa di Luigi Maria Favoloso è Alex Fiumara, il fotografo che ha fatto l’appello sulla sua pagina Facebook: “L’ho sentito il 17 o 18 per gli auguri, ci dovevamo mettere d’accordo per fare delle foto a Natale, ho provato a chiamarlo ma niente. Ho richiamato per gli auguri di compleanno ma niente, mi sono preoccupato ma nemmeno più di tanto, ho chiamato la madre che mi rende partecipe di questa questione. Quando io l’ho sentito non era preoccupato ma era moscio, non era come al solito“. L’amico ha poi confermato che il 20 dicembre aveva discusso con Nina Moric ma quello che si chiede è come mai far spaventare così la sorella e la madre? Chiude Marco Balestri che spera vivamente che si tratti solo di una grande trovata pubblicitaria e che mercoledì sera Alfonso Signorini possa aprire il suo Grande Fratello Vip trovando Favoloso seduto sul divano. Intanto sui social hanno scritto anche i compagni della casa a partire da Veronica Satti e finendo ad Angelo Sanzio. Mario Adinolfi rilancia: “Il post di Nina Moric pare parecchio informata sui fatti, o è indelicato come post o è molto informato”.

