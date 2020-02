Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali/ “Passione rovente”, poi lite con l’ex di lei

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali insieme, chi l’avrebbe detto? Mentre continua la battaglia televisiva (in parallelo a quella legale) con l’ex fidanzata Nina Moric, l’ex gieffino fa parlare di sé anche per il gossip. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo per Dagospia, lui e la showgirl avrebbero vissuto tre giorni di «rovente passione». Una passione per la quale si sarebbe consumata una lite accesa all’esterno degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Il modello Daniele Di Lorenzo avrebbe visto Elena Morali insieme a Luigi Mario Favoloso: la showgirl è giunta negli studi Mediaset proprio con l’ex di Nina Moric. E questo avrebbe scatenato la gelosia del modello. Da qui il «pesante scaz*o» ricostruito dal giornalista, che ha parlato poi di un «rapporto di “amicizia”» che si sta rafforzando tra Nina Moric e il cirminologo Ezio Denti, che abbiamo visto alla macchina della verità di Live Non è la D’Urso. Nel frattempo per la mamma di Luigi Mario Favoloso potrebbero aprirsi le porte del Grande Fratello Nip.

I rumors su Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali scatenano i social, ma i diretti interessati preferiscono non commentare. La soubrette ad esempio attraverso i suoi canali social preferisce mostrarsi mentre si trucca (anzi viene truccata). Invece l’ultimo post social del presunto amante, Luigi Mario Favoloso, risale al 10 febbraio, quando ha scritto: «Più cercheranno di svelare e rendere pubblico ogni piccolo dettaglio della mia vita, più io custodirò gelosamente i loro segreti». Nelle storie di Instagram invece preferisce mostrarsi mentre guarda il cellulare con un bicchiere di vino e una sigaretta sull’altra mano. Ma questo gossip rischia di finire in tv e di diventare argomento di discussione anche a Live Non è la D’Urso, visto che lui sarà ospite del programma ed Elena Morali è spesso ospite dei programmi pomeridiani di Barbara D’Urso. Tra l’altro recentemente aveva confessato di aver frequentato per un periodo sia Daniele Di Lorenzo sia l’ex storico, Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli.

