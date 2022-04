“Luigi Mario Favoloso ha mollato Elena Morali a sua insaputa”/ Lo scoop!

Elena Morali sarebbe tornata single e a sua totale insaputa. È questo lo scoop lanciato dal giornalista Alberto Dandolo per Dagospia. Un’indiscrezione delle ultime ore che svelerebbe la rottura voluta dal Luigi Mario Favoloso, fidanzato o presunto ex della showgirl. Elena in queste settimane è impegnata in una nuova avventura televisiva, La Pupa e il Secchione show 2022, che la ritrova nel ruolo di pupa al fianco del secchione Aristide Malnati.

Non ha dunque possibilità di sentire il suo fidanzato, né di sapere cosa sta accadendo fuori dalla villa che la ospiterà, salvo eliminazione, nelle prossime tre settimane ancora. Ma quali sarebbero, dunque, le motivazioni che avrebbero portato Favoloso a mollare Elena in questo modo?

Elena Morali lasciata da Luigi Mario Favoloso: c’entra la Endemol?

Nell’articolo, Dandolo spiega che Elena Morali dovrebbe essere messa al corrente del fatto di essere “tornata single a sua insaputa”. E spiega: “Il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso ha infatti liberato la loro comune casa milanese da tutte le sue cose.” Ne spiega dunque le motivazioni: “La ragione? La Morali non si sarebbe opposta al divieto Endemol (che produce la trasmissione) di parlare di lui e del loro amore”. In effetti in molti hanno notato che Favoloso, nonostante ci fosse la sua fidanzata in TV, ieri ha preferito guardare la partita di calcio, testimoniandolo su Instagram. Lo scoop di Dandolo si conclude poi con un’ultima indiscrezione: “Persino la madre di Luigi Mario, la mitologica Loredana Fiorentino, è stata boicottata ai provini dello show. Amen”

