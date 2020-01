LUIGI MARIO FAVOLOSO SCOMPARSO/ La mamma: “Era angosciato…” (Storie italiane)

Dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è Loredana Favoloso, mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello, a parlare in esclusiva a Storie italiane su Rai Uno. La donna, intervenuta telefonicamente con Eleonora Daniele, è apparsa allarmata: “Sì, ho fatto una denuncia: Luigi è scomparso dal 29 dicembre. Quella sera mi aveva detto che aveva voglia di stare da solo, era angosciato”. Luigi Mario Favoloso, stando alle dichiarazioni della mamma, aveva trascorso tutte le feste in famiglia, senza mai uscire di casa, un segnale di isolamento preoccupante. La mamma esclude una delle ipotesi formulate nello studio di Eleonora Daniele, e cioè che Luigi Favoloso sia scappato con un’altra donna: la signora infatti non vede perché, fosse stata questa la natura della sua sparizione, non avrebbe dovuto avvisarla per non tenerla in pensiero.

LUIGI MARIO FAVOLOSO SCOMPARSO: LA MAMMA, “ERA ANGOSCIATO”

Una delle ipotesi che sembrano essere al momento più credibili secondo gli ospiti in studio è quella che porta ad una reazione forte da parte di Luigi Mario Favoloso in seguito ad un forte litigio, magari con la sua ex fidanzata Nina Moric. La mamma del giovane scomparso da Torre del Greco, però, non è in grado di aggiungere particolari elementi al racconto: “In una coppia si litiga, io non so bene di che tipo fosse il loro litigio. Con le altre persone intorno no, non mi risulta che abbia litigato con qualcun altro”. Che non si tratti di una boutade, almeno dal punto di vista della famiglia, sembra chiaro: ne è la prova la decisione della mamma di Favoloso di presentare denuncia di scomparsa al commissariato di polizia della sua città. Oltre a non dare sue notizie, infatti, Luigi Mario Favoloso ha lasciato documenti, auto ed effetti personali.

