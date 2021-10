Luigi Mastroianni: “GF Vip? Mi sono proposto”/ “Mi piacerebbe, sono un provocatore”

Luigi Mastroianni, ex tronista di “Uomini e Donne”, è intervenuto nel pomeriggio odierno ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il giovane ha subito commentato la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo che peraltro, nei mesi scorsi, Andrea Zelletta aveva fatto il suo nome tra quelli di coloro che avevano sostenuto un provino per entrare nel reality di Canale 5: “Non so perché Andrea abbia detto questa cosa, io non mi sono mai proposto a nessun reality – ha confessato Mastroianni, svelando però che ora le cose sono cambiate –. Quest’anno c’era la possibilità che entrassi al GF, poi, per situazioni mie interne, mi sono tirato indietro. Mi piacerebbe però mettermi in gioco”.

L’influencer ha poi precisato di non avere mai sostenuto un provino vero e proprio fino a questo momento, ribadendo tuttavia che vorrebbe provare l’esperienza del Grande Fratello, in quanto “il pubblico ha conosciuto soltanto il mio lato sentimentale, quello che si prospetta verso la relazione. Mi piacerebbe fare capire che , invece, c’è anche tanto altro”.

LUIGI MASTROIANNI: “SONO MOLTO GIOCHERELLONE E SO PROVOCARE”

La partecipazione di Luigi Mastroianni al Grande Fratello Vip potrebbe registrarsi già nel corso di questa edizione del programma? “Non dipende molto da me, non sono tra i personaggi più estrosi, ho un carattere un po’ diverso – ha risposto a Rtl 102.5 News –. In realtà, io so essere molto giocherellone, mi lascio molto andare e sono anche un gran provocatore”.

Sull’amore con Anna Scuderi, sua dolce metà da quasi due anni, Mastroianni ha confermato l'”allergia” della ragazza a comparire di fronte alle telecamere: “Non c’è modo di convincerla a partecipare a una diretta. Io la presenterei ben volentieri, è lei che è restia. Inoltre, è molto gelosa. Non arriva al punto di controllarmi il telefono, però basta che io parli o discuta con un’altra ragazza ed ecco che spuntano i primi attriti. Poi, però, capisce le situazioni ed è anche molto simpatica in questo senso”. La loro colonna sonora da quale canzone è composta principalmente? “‘Fai rumore’, di Diodato. È la nostra canzone, quella che si ascoltava di più quando ci siamo conosciuti”.

