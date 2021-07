Luigi Mastroianni in ospedale, come sta?/ L’ex Uomini e Donne: “Torno presto”

Piccolo problema per Luigi Mastroianni, l’ex tronista di Uomini e Donne ed oggi dj siciliano che, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha annunciato di trovarsi in ospedale. Senza scendere nei dettagli, Mastroianni rassicura tutti i fans spiegando di stare meglio di quanto pensasse e che tornerà molto presto. “Meglio di quello che poteva essere… Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto“, ha scritto sui social Luigi a cui, come riporta Fanpage, non sarebbe bastata una cura di anti infiammatori. L’ex tronista dovrebbe, dunque, tornare presto in forma. Nel frattempo, sotto il suo post, sono davvero tanti i commenti di amici e fans che gli augurano una pronta guarigione. “In bocca al lupo”, “noi facciamo il tifo per te. Rimettiti presto”, scrivono i fans.

Luigi Mastroianni è stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Il suo percorso, all’interno del programma di Maria De Filippi, iniziò come corteggiatore di Sara Affi Fella e si concluse con il suo approdo sul trono. Al termine dell’avventura come tronista, Luigi scelse Irene Capuano, ma la loro storia è finita. Oggi, Luigi è felicemente fidanzato con Anna Scuderi, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo e che lo rende particolarmente sereno e felice. “Con Anna ci siamo conosciuti l’anno scorso, poi con il lockdown ci eravamo un po’ persi ma finito il lockdown ci siamo ritrovati e ora siamo innamorati“, ha raccontato a Verissimo lo stesso Luigi in un’intervista rilasciata a marzo del 2021.

