Luigi Mastroianni, insulti social lui non ci sta/ “Sono fiero di essere terrone”

Luigi Mastroianni ha letteralmente sbottato su Instagram dopo le accuse di un haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, nelle ultime ore ha postato la foto di un hater che, ri-condividendo una sua storia, gli ha scritto: “giusto la puoi stare terrone di mer*a..siciliani, campani, calabresi siete la feccia di questa società. Vi cancellerei tutti porco zioooo”. L’ennesimo attacco social da parte di un vigliacco che questa volta non ha augurato la morte o altro ad un personaggio noto, ma si espresso con termini razzisti e inappropriati. L’ex corteggiatore poi promosso a tronista del dating show di Canale 5 ha condiviso le terribili parole di questo follower postando a corredo della foto un lunghissimo messaggio in cui ha letteralmente sbottato. ” Sapete, trovo deplorevole che, nel 2020 ci sia ancora qualcuno così ignorante da pensare che la parola “TERRONE” sia un offesa, e l’affianchi alla parola “Me**a” – ha scritto Luigi, che ha poi proseguito facendo una serie di precisazioni sul ragazzo che ha scritto quelle parole. “Trovo ancor più deplorevole, che a scriverlo sia un ragazzo giovane, forse appena maggiorenne (da quello che si evince dal suo IG).

Trovo assurdo che ci sia ancora gente così ignorante, da pensare che qualcuno per la sua provenienza territoriale possa essere meglio di un altro.

E trovo ancora più assurdo, come qualcuno possa pensare che i Siciliani, piuttosto che i Calabresi o i Campani, siano la piaga di questa società” ha detto l’ex tronista.

Luigi Mastroianni: “sono altamente fiero di essere SICILIANO”

Luigi Mastroianni ha poi proseguito il suo sfogo social sottolineando a gran voce di essere fiero di essere non solo terrone, ma delle sue origini essendo nato in Sicilia. “Al diretto interessato a tutti quelli che la pensano come costui” – scrive l’ex tronista – voglio rispondere pubblicamente in modo da essere chiaro, dato che quest’ultimo, ahimè, non è il solo a scrivere o a pensare queste cose”. Poi il ragazzo sottolinea tutto il suo amore per la terronia e la sua terra d’origine: “SONO FIERO DI ESSERE TERRONE, e sono altamente fiero di essere SICILIANO, e di appartenere a questo bellissimo territorio fatto di cultura, arte, natura, mare stupendo, montagna, buon cibo, un clima spettacolare, tradizioni, divertimento, di tanta gente onesta, lavoratori, e di gente che ogni giorno si reinventa e si arrangia”. Sul finale poi Mastroianni precisa: “ma prima di tutto, sono fiero di essere Italiano” – salutando i suoi followers con una profonda riflessione. “Ho girato tanto il nostro paese in questi due anni, e vi posso dire con certezza che il nostro paese, è stupendo da Trento a Lampedusa. Sicuramente con usi e tradizioni diversi, culture e mentalità diverse, ma se si riesce ad andare aldilà delle barriere mentali e sociali, si può apprezzare la profonda bellezza di ognuno di queste” scrive il tronista che sul finale precisa: “fomentare divisioni inesistenti nel 2020 è follia. Rispettiamoci. Buona Domenica da un Terrone”.

