Luigi Mastroianni, paura per la fidanzata Anna Scuderi incinta “È in ospedale”/ “Ha avuto un malore e…”

Luigi Mastroianni, preoccupazione per la fidanzata Anna Scuderi: la donna, incinta, è finita in ospedale

Ore di preoccupazione per Luigi Mastroianni a causa di un malore che ha colpito la sua fidanzata Anna Scuderi che è in dolce attesa. L’ex tronista di Uomini e Donne, che pochi mesi fa ha annunciato che presto diventerà papà, ieri avrebbe dovuto partecipare ad un evento a Mazzarone a cui ha dovuto però rinunciare quando la compagna si è sentita male ed è stata costretta a recarsi in ospedale.

“Per motivi legati alla salute della mia compagna gravida mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale. – ha allora annunciato Luigi ai fan che lo attendevano per l’evento – Per questa ragione e a grande malincuore ho preso la decisione di stare accanto a lei in questo momento delicato e quindi non potrò essere presente all’evento di questa sera”.

Luigi Mastroianni spiega come sta la fidanzata dopo il malore

Luigi Mastroianni nelle ultime ore è tornato attivo sui social per aggiornare i fan preoccupati sulle condizioni di salute della compagna incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha specificato che Anna ha avuto un malore ma che sia lei che il bambino stanno bene: “Non ho dormito, ho passato la notte in ospedale. – ha esordito Luigi, per poi stemperare la tensione – Tranquillizzo tutti. Fino a ieri notte non sapevamo nulla di cosa avesse Anna. Ha avuto un malore, siamo corsi in ospedale e dopo controlli è stato riscontrato un piccolo problemino.” Così ha concluso: “Sia lei che il bambino stanno bene, per la prossima settimana dovrà rimanere sotto osservazione ma nulla di eccessivamente grave.” Luigi ha dunque preferito non entrare nei dettagli del problema che ha avuto la sua compagna, limitandosi a chiarire che non si tratta di un fatto grave.

