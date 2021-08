Luigi Mastroianni sparito dai social/ Lutto per Anna fidanzata dell’ex Uomini e Donne

Luigi Mastroianni è sparito da qualche giorno dai social network. I suoi followers si sono preoccupati, tanto che l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne è stato costretto a dare alcune spiegazioni della assenza. Essa, purtroppo, è legata ad un lutto subito dalla fidanzata Anna Scuderi, a cui è morto il nonno.

Il ventiseienne catanese, volto noto della trasmissione condotta da Maria De Filippi, si è scusato attraverso Instagram con i fans, spiegando che ha deciso dedicare tutto il tempo a disposizione per stare vicino alla fidanzata in un momento difficile come questo. La perdita di una persona cara, infatti, è sempre difficile da superare. La ragazza, da parte sua, è sconosciuta al mondo dello spettacolo. In molti, nonostante ciò, tramite messaggi e commenti sul profilo di Luigi Mastroianni, hanno voluto manifestarle la propria vicinanza.

Luigi Mastroianni sparito dai social: momento no

Luigi Mastroianni e Anna Scuderi sono fidanzati da più di un anno, ma in merito alla loro storia non si hanno molti dettagli. Il modello siciliano, dopo avere vissuto delle brevi storie – non a lieto fine – a seguito delle due esperienze (prima da corteggiatore poi da tronista) a Uomini e Donne, ha deciso di viversi la nuova avventura con maggiore privacy.

La coppia, tuttavia, nel recente periodo sta vivendo un momento “no”. A luglio scorso, infatti, Luigi Mastroianni era stato ricoverato in ospedale a causa di un brutto strappo muscolare rimediato nel corso di un allenamento casalingo ed anche in quel caso era sparito per alcuni giorni dai social network, facendo preoccupare i suoi followers. Successivamente, dopo essere dimesso, era stato anche costretto a sottoporsi ad alcune sedute di riabilitazione. Di recente sembrava essere tornato il sereno nella sua vita, ma un’altra brutta notizia ha sconvolto la sua vita. La morte del nonno della fidanzata Anna Scuderi, infatti, è stata annunciata proprio nelle scorse ore.

