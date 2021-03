Luigi Mastroianni, Verissimo/ Lotta contro il bullismo in nome dell’inclusione ma..

Luigi Mastroianni scrive il suo primo libro e sbarca a Verissimo per raccontare la sua storia di un fratello speciale e non per parlare di gossip o dei suoi trascorsi a Uomini e donne. Sarà proprio l’ex tronista uno degli ospiti di oggi di Silvia Toffanin a Verissimo e il motivo è proprio legato al libro che ha scritto pensando proprio al giovane Salvo, il fratello che tutti hanno imparato a conoscere per via della sua partecipazione a Uomini e donne, e al momento della scelta, ma anche perché Luigi lo ha presentato ad alcune sue corteggiatrici durante le esterne e poi è quotidianamente protagonista delle sue dirette Instagram. Al grido di ‘Mio fratello è un gigante’, Luigi Mastroiani ha messo insieme quello che possiamo definire un inno alla vita ma anche all’amore fraterno come quello che il tronista ha per il suo Salvo.

Salvo, fratello Luigi Mastroianni/ "Mi hanno accusato di sfruttarlo ma io.."

Luigi Mastroianni ospite a Verissimo per presentare il libro sul fratello Salvo

Luigi Mastroianni è diventato personaggio pubblico proprio per via della sua partecipazione come corteggiatore di Sara Affi Fella al dating show di Maria De Filippi, percorso che si è concluso con la scelta e con una serie di polemiche che hanno portato poi alla rottura e al ritorno del siciliano sul trono per poi uscirne con Irene Capuano. Anche in quel caso la storia è finita ma sicuramente la corteggiatrice ha avuto modo di conoscere e affezionarsi a Salvo, il fratello affetto dalla sindrome di Down. Lui stesso ha ammesso che proprio il suo arrivo ha cambiato tutto nella sua vita, quel fratello con un cromosoma in più ha cambiato la sua vita, il suo modo di pensare e di essere anche se non è stato sempre facile. Luigi racconta di un’infanzia passata tra un ospedale e l’altro, una vita fatta anche di pregiudizi e di bullismo, una storia di due fratelli che hanno combattuto sempre nel nome dell’inclusione e della giustizia e che adesso arriva sullo schermo di Verissimo.

