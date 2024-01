Luigi Miele spiazza: “Ho subìto uno choc sul set di Un posto al sole”/ “Ecco cosa mi ha intimorito”

Un posto al sole, Luigi Miele (Damiano Renda) svela: “Ho subìto uno choc sul set”

Luigi Miele impersona da circa un anno il poliziotto Luigi Renda ne Un posto al sole e continuerà a vestire la divisa anche nelle prossime puntate. L’attore, però, di recente ha rilasciato un’intervista a Napoliclick.it dove si è sbilanciato su aneddoti e retroscena rivelando che gli inizi sono stati un po’ traumatici. Nel dettaglio ha confessato: “All’inizio devo dire che ho avuto uno shock ma non per i colleghi che mi hanno fatto sentire subito a casa.”

E subito dopo Luigi Miele ha rivelato che cosa lo ha terrorizzato all’inizio: “Quello che un poco mi ha intimorito è stata la grande macchina organizzativa che sta dietro a Un posto al sole, la velocità enorme che ti mette alla prova. Devi essere sempre pronto per la scena e per quello che la situazione richiede”. La soap di Rai3 ambientata nella bellissima città partenopea va in onda dal 1996. È indubbio che un prodotto come questo per non sentire il peso del tempo dopo quasi vent’anni deve avere alle spalle una macchina organizzativa perfetta che garantisce l’eccellenza e tutto ciò ad un giovane attore inesperto può far paura.

Luigi Miele e il suo personaggio di Damiano Renda in Un posto al sole: “Ecco cosa abbiamo in comune”

Damiano Renda di Un posto al sole è un personaggio che in quest’ultime puntate sta acquisendo sempre più spazio nelle trame ed ovviamente Luigi Miele di questo è orgoglioso e fiero. Durante l’intervista a Napoliclick.it non si è sbilanciato sulle anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole ha ha rivelato che cosa ha in comune con il suo personaggio. Il poliziotto dalla vita piuttosto turbolenta e dalla personalità complessa. “La tenerezza, io credo di essere una persona molto dolce, questo aspetto è molto forte in me e mi piace. Damiano però è un antieroe che fa spesso scelte discutibili, si fa un po’ prendere dall’impulso. Io pondero meglio le mie decisioni. Sono più rispettoso” ha confessato l’attore.

Nonostante Luigi Miele spera di vestire la divisa da poliziotto di Damiano Renda in Un posto al sole ancora per molto tempo per il suo futuro professionale ha molti sogni e aspirazioni: “Il cinema. Come ogni attore sogno un film da protagonista con un regista importante” Per quanto riguarda la trama della soap di Rai3, invece, nelle prossime puntate continuerà il flirt tra Viola e Damiano.











