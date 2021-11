Luigi Oliva concorrente dell’Isola dei Famosi?/ “Ama belle donne e…”

Luigi Oliva sarà il nuovo naufrago dell’ “Isola dei Famosi”. A lanciare questa indiscrezione è stato Alberto Dandolo. Sull’ultimo numero del Settimanale Oggi si legge che l’ex fidanzato di Pamela Prati potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti dell’edizione del reality. “Lui ama belle donne e auto veloci…”, si legge sul Settimanale. Alberto Dandolo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha poi dichiarato di essere venuto a conoscenza che l’ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva, avrebbe ricevuto insistenti proposte dalla produzione dell’Isola dei Famosi, nella speranza che prima o poi arrivi la sua risposta positiva: “L’imprenditore partenopeo pare stia ricevendo proposte per partecipare al reality…Accetterà?”.

Luigi Oliva è stato anche l’ex di Noemi Letizia. Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della prossima edizione de L’Isola dei Famosi i rumor sul cast si sprecano. E proprio in questi giorni sono usciti online quattro nomi di papabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Chi? In base a insistenti indiscrezioni pare che in lizza per entrare nel cast de L’Isola ci siano direttamente da Uomini e Donne, Armando Incarnato, l’attrice e showgirl Justine Mattera, Jeda Lenfoire e il Mago Forest. Oltre loro è stato fatto anche il nome della moglie di Aldo Montano. Tutti questi rumor si riveleranno fondati?

Luigi Oliva ha avuto una relazione con Pamela Prati: “Ho dovuto rivendicare un anello prezioso e…”

Luigi Oliva aveva vissuto una intensa storia d’amore con Pamela Prati. Tra i due, prima che la Prati annunciasse il matrimonio, poi annullato, con Mark Caltagirone, c’erano stati dei gesti importanti. Luigi era, infatti, arrivato a regalare perfino un anello alla Prati, un cimelio di famiglia, ragion per cui ha deciso di riprenderselo nel momento in cui la loro relazione è giunta al termine. Lui e Pamela, invece, si sono conosciuti per caso a Capri, in un noto ristorante della zona. Secondo quanto ha riferito Luigi, ad averlo notato sarebbe stata proprio l’ex soubrette de Il Bagaglino che avrebbe chiesto a Lele Mora, amico in comune dei due, di poterlo conoscere. La loro relazione risale al 2017 e sarebbe finita a gennaio 2018, per incompatibilità. In realtà tra Luigi e Pamela le cose andavano talmente bene che proprio Oliva era arrivato a regalare un anello alla Prati, salvo poi fare marcia indietro. Luigi, infatti, aveva avuto il sentore che in realtà Pamela avesse solo finto e non fosse realmente innamorata. Agli inizi di maggio 2019, a pochi giorni dalle nozze della Prati con Mark Caltagirone, poi annullate, torna in auge la figura di Luigi ma in realtà tra i due non c’è stato, come lui ha ribadito, alcun riavvicinamento.





