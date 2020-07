Luigi Oliva, ex di Noemi Letizia: “Mi sento usato”/ “È finita per colpa dei tulipani”

Direttamente dalle colonne del settimanale “Oggi” rimbalzano le dichiarazioni di Luigi Oliva, ex fidanzato di Noemi Letizia (e, in passato, anche di Pamela Prati), il quale ha parlato della storia d’amore finita con la “Papi girl” di Silvio Berlusconi. L’imprenditore, che opera nel settore immobiliare e in quello delle auto lussuose, ha dichiarato. “Cosa è successo? Se devo essere sincero, non l’ho capito bene nemmeno io. Quello che so è che questa rottura mi ha annientato. Mi sento ferito e usato”. Soprattutto perché, tra loro due, le cose parevano davvero funzionare, almeno fino a quando lui non ha cominciato ad anteporre il lavoro alla sua ormai ex compagna: “Stavamo pianificando di andare a vivere insieme al Nord, sul lago di Garda, dove ho la mia attività, di sposarci, allargare la famiglia. Invece… lei si è sentita trascurata. La mia colpa? Ho dimenticato di regalarle i tulipani, che ama tanto. È bastato che indirizzassi le mie attenzioni sul lavoro per farla infuriare. E io l’ho provocata, lo ammetto: volevo metterla alla prova e così le ho detto di prenderci una pausa… Poi non ha voluto nemmeno vedermi, ha rifiutato le mie chiamate. Dopo l’immenso e incondizionato amore che mi dato, mi ha cancellato con un clic come ha fatto con le foto… Non averla accanto è come vivere un lutto. Ho perso sette chili, sono uno straccio”.

LUIGI OLIVA, EX DI NOEMI LETIZIA: IL LEGAME DELLA RAGAZZA CON SILVIO BERLUSCONI

Oggi Noemi Letizia ha 29 anni, ma salì alla ribalta delle cronache già undici anni fa, in occasione del suo compleanno numero diciotto, quando la ragazza neppure sapeva chi fosse Luigi Oliva. Però, sapeva di sicuro chi fosse Silvio Berlusconi e non soltanto per la sua notorietà, acquisita grazie alla politica; l’ex presidente del Consiglio, infatti, partecipò alla sua festa per il raggiungimento della maggiore età, celebrata a Caserta. Un accadimento che generò inevitabilmente molto scalpore e che accese i riflettori sulla vita privata del Cavaliere e sulle sue frequentazioni con ragazze minorenni, dal momento che fu la stessa Noemi ad asserire di aver visto spesso, in passato, Berlusconi e di chiamarlo addirittura “Papi” (da qui l’appellativo di “Papi girl”). Questa vicenda, tuttavia, non è stata accolta positivamente dalla giovane, che avrebbe preferito mantenere il riserbo sulla sua conoscenza con il Cavaliere; per questo si è fatta tatuare sull’indice della mano destra la scritta “Shhhh”, riferita a tutti coloro che la criticano.



