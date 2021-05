Luigi, papà Carla Fracci/ Un tramviere dalla vita semplice ma…

Luigi Fracci non era solo un papà ma era anche un tramviere ed è per questo che per rendere omaggio alla regina della danza italiana e mondiale, i suoi ‘colleghi’ hanno voluto scampanellare davanti al teatro La Scala alle 12.00. Questo era quello che era solito fare il papà di Carla Fracci che per anni ha condotto la linea numero 1, quella che passa proprio davanti al teatro alla Scala, suonando ogni volta in segno di saluto e lo stesso hanno voluto fare adesso i tramvieri per rendere omaggio alla ballerina morta qualche giorno fa. Oggi Verissimo riproporrà l’intervista all’etoilè e sarà allora che sentiremo parlare proprio della sua infanzia, della sua vita in campagna con la sua nonna e i suoi zii, a quanto era bello e semplice andarsene in giro per i campi senza nemmeno sognare il suo futuro da stella.

Luigi, papà Carla Fracci, chi era e cosa faceva nella vita?

Suo padre e la sua famiglia avevano la semplicità della terra, questo spiega Carla Fracci nel salotto di Verissimo per poi ricordare proprio i suoi teneri saluti in quel di Milano quando lei era proprio a La Scala. In particolare, l’etoilè racconta: “Lui scampanellava e io mi affacciavo, mi salutava e questa era una cosa tenerissima, me lo ricordo molto bene. E’ stato difficile anche per lui, la guerra in Russia è stata pesante, la sua vita non è stata facile, e quel gesto per me era bellissimo”. Di lui non sappiamo molto altro e nemmeno i dettagli sulla sua vita personale se non quelli legati ai ricordi di Carla Fracci.

