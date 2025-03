LE IENE, LUIGI PELAZZA AGGREDITO DURANTE INCHIESTA TV

Nuova aggressione ai danni di Luigi Pelazza de Le Iene, stavolta mentre realizzava un servizio su una 14enne albanese che sarebbe stata vittima di abusi per anni dal compagno della madre. L’inviato ha raccolto una segnalazione ricevuta da un programma tv albanese e ha deciso di occuparsi del caso, a dir poco complesso, anche perché ci sarebbero quattro video registrati di nascosto come prova delle violenze.

Stando alle anticipazioni fornite dal programma, la ragazzina, quando è riuscita a parlarne con la madre, non avrebbe trovato né aiuto né sostegno dalla mamma, anzi sarebbe stata allontanata da casa. La 14enne si sarebbe poi confidata con un famoso tiktoker albanese, a cui avrebbe inviato i video, senza però trovare solidarietà anche in questo caso. Ma l’influencer non ha denunciato il fatto, anzi avrebbe ricattato il padre della ragazza chiedendo soldi in cambio del suo silenzio.

Pelazza, che è riuscito a risalire al presunto responsabile grazie a un contatto a lui vicino, ha avuto modo di affrontarlo e di mostrargli le immagini, ma è stato vittima di una reazione violenta, infatti l’inviato de Le Iene è stato aggredito con calci e pugni ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

INCHIESTA SU ABUSI SESSUALI SU 14ENNE ALBANESE?

Nei giorni scorsi diverse testate toscane hanno riportato la notizia di un’apertura dell’inchiesta da parte dei carabinieri di Città di Castello in riferimento all’aggressione subita dal giornalista, che sarebbe avvenuta il 18 febbraio. Pelazza si trovava in Altotevere con la troupe, infatti è stato diffuso un video di 30 secondi su YouTube nel canale Piranjat, che è il corrispondente albanese del programma di Italia 1.

Stando a quanto riportato da La Nazione, Luigi Pelazza sarebbe stato aggredito da un 50enne di origine napoletana ma residente a Sansepolcro, durante un’intervista all’interno di un appartamento di San Giustino, nella zona di Selci. Luigi Pelazza si sarebbe mosso anche nella zona di Arezzo per realizzare la sua inchiesta sull’asse Albania-Italia. Durante l’aggressione, diverse persone sarebbero intervenute per riportare la calma.

Nel frattempo, sono scattate le indagini per ricostruire la vicenda e le circostanze che l’hanno causata: è coinvolta la procura di Arezzo, ma sarebbe stata attenzionata anche la magistratura di Perugia. Il condizionale è d’obbligo, visto che c’è un’indagine in corso e la vicenda, coinvolgendo una minorenne, richiede la massima delicatezza.