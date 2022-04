Luigi piange ad Amici 21, choc: “Il diabete? Controllo emozioni”/ “Non posso…”

Amici 21, Luigi Strangis rivela la sua malattia: la verità sul diabete

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, previsto per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Luigi Strangis si concede ad un dialogo intimista con la conduttrice del talent, Maria De Filippi. La timoniera Mediaset chiede al cantante come si sente in vista del debutto del nuovo appuntamento tv e il pupillo di Rudy Zerbi dichiara di non vivere l’attesa in negativo: “Cerco di non pensare a niente, ci avviciniamo alla fine e voglio vivermela”. Poi chiede a Luigi se ci sia rimasto male per le nomination dei compagni di studio, che lo hanno indicato come uno dei papabili nuovi eliminati e lui fa sapere: “Sono consapevole del fatto che siamo sempre meno, è normale che sia così, è il loro gusto. Non mi può abbattere questo”. Poi, non si risparmia sulle distanze prese da Alex (Alessandro Rina): “C’è stato un distacco, ma non lo sto vivendo male. Distacco da Alex, noto che rimarca spesso determinate cose, lancia frecciatine. Evito sempre di reagire”. A questo punto la De Filippi incalza Luigi sul suo autocontrollo: “Come si fa di evitare di reagire? “. E pronta e al contempo intimista è la replica di Luigi Strangis ad Amici 21, da cui trapela una verità choc sulla malattia diagnosticata al cantante di Partirò da zero: “Io ho il diabete e se mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni incide sulla glicemia, spesso sono in modalità relax… l’adrenalina blocca l’effetto insulina e sale la glicemia, se invece sono arrabbiato e triste spreco energie, vado in ipoglicemia, per cui in puntata tendo ad assumere zucchero. Perché c’è tanto dispendio di energie e sento effettivamente che mi serve da prendere cose”.

Luigi Strangis di Amici 21 scopriva la sua malattia all’età di soli 16 anni e Maria De Filippi gli chiede cosa significhi controllare le proprie emozioni. Dal suo canto Luigi dichiara di riuscire ormai a gestire le sue emozioni, soprattutto quelle negative, al pensiero che nel mondo ci sia sempre qualcosa di peggiore che possa accadere da un momento all’altro: “Non c’è nulla di così devastante nella vita e penso che ci sia di peggio. Non è matematico e non funziona sempre. Sono qua per fare musica, dico la mia, mi difendo, ma poi io parlo di me”. Mentre Luigi si sfoga in lacrime sul diabete, Maria De Filippi si chiede poi preoccupata se abbia arrecato danni alla salute del cantante, nell’incalzarlo sul personale fino alla sua commozione: “Ho creato un casino?”.

Luigi Strangis nobilita l’amicizia con LDA

Luigi Strangis rassicura Maria De Filippi, dichiarando di stare bene nonostante lo sfogo nel daytime di Amici 21 e l’intervista intimista prosegue. “A chi ti sei legato e chi senti più legato a te?”, gli chiede la De Filippi. Dal suo canto Luigi si palesa legato nel profondo a LDA, il figlio di Gigi D’Alessio con cui ha avuto modo di collaborare in più occasioni al serale di Amici 21, come nel pezzo Help! dei The Beatles: “Io credo che Luca sia abbastanza legato a me, credo, ma la vera sicurezza non te la so dare”. Poi, fa il nome del ballerino classico, Michele Esposito: “Michele sembra essere abbastanza trasparente, ma non so quanto possa essere legato”.

Luigi ha con sé in camera un pupazzo a forma di scimmia, che rappresenta il ricordo della sua ex fidanzata: “La mia scimmia rappresenta la mia ex, me l’ha regalata lei, lei mi chiamava scimmia, io sono davvero una scimmietta e poi la porto dietro perché non rinnego mai le cose, e non portarmela più dietro sarebbe come nascondere un pezzo di me”. L’ex storica è la persona a cui lui ha regalato il non autocontrollo di sé e alla quale oggi dedica Partirò da zero, la sua ballad romantica sulla delusione d’amore: “Ero innamorato, mi sono lasciato un po’ andare, una situazione particolare”.

