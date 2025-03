Anche l’ultima puntata di C’è posta per te 2025 dedica un blocco all’esilarante storia di tre persone che cercano il loro primo amore. In studio fanno il loro ingresso Luigi, Pina e Luciana, tre simpatici vecchietti, ognuno con la storia del loro primo amore, che risale a molti anni prima. Il primo a parlare è Luigi, che chiama il programma per poter dire a Francesca che è stato il più grande amore della sua vita. Questo anche se, dal loro primo incontro, sono passati 56 anni.

Fa poi il suo ingresso in studio Pina, che racconta di aver fatto un sogno: “Ho sognato Umberto che mi dice di volermi vedere un’ultima volta. Ora il dubbio è se lui sia ancora vivo, perché sono passati 60 anni”. Infine arriva Luciana, che ha in testa il suo primo amore da 40 anni, ma lui non ha mai provato neppure a baciarla.

Pina, Luciana e Luigi ritrovano il loro primo amore a C’è posta per te 2025

Maria De Filippi è riuscita a trovare tutte e tre le persone, portandole a C’è posta per te 2025. Pina incontra Umberto che, tuttavia, non si ricorda di lei, né dei baci appassionati di cui parla. Poi, il ricordo di una chiesta, riporta alla mente la loro passione, ma lui spiega di essere oggi felicemente sposato. In studio arriva poi Francesca, che non ricorda la storia con Luigi. Cosa che fa arrabbiare Luigi, che cerca di darle indizi di ogni genere affinché lei ricordi. Infine Luciana vuole fare baldoria con il suo primo amore, che arriva e si dice pronto ad uscire insieme a lei e a trascorrere la serata insieme.