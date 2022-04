“Luigi Proietti detto Gigi” docufilm su Gigi Proietti, Rai 3/ Trama e curiosità del tributo all’attore comico

“Luigi Proietti detto Gigi” il docufilm tributo do Eduardo Leo all’attore comico Gigi Proietti

Luigi Proietti detto Gigi va in onda oggi, 15 aprile, dalle ore 21:20, su Rai 3. Questo film ha debuttato nell’anno 2022 e appartiene al genere documentario. Il regista di questo docufilm risulta essere l’attore Edoardo Leo mentre la sceneggiatura è stata scritta da Edoardo Leo e Marco Bonini. Il film, trattandosi di un documentario non possiede un cast vero e proprio ma è incentrato sulla magnifica figura del compianto attore Gigi Proietti. Le musiche di questo film sono state realizzate da Jonis Bascir, il montaggio è stato curato da Giulia Bertini che si è occupata anche di mettere a posto la fotografia del film.

Luigi Proietti detto Gigi, la trama del docufilm

Luigi Proietti detto Gigi è stato un’icona per il cinema e il teatro italiano. Con i suoi spettacoli e le sue apparizioni in televisione e al cinema ha fatto ridere intere generazioni. Allo stesso tempo, Gigi non era uno stupido ma anzi, a volte riusciva a fare delle riflessioni che toccavano il cuore del suo pubblico e lo invitavano a riflettere. Questo documentario è un omaggio a tutto ciò che Gigi ha rappresentato per il pubblico ma anche per i suoi colleghi. Difatti, questo film viene raccontato sotto la lente di amico e collega e non a caso è l’attore Edoardo Leo a dirigere ogni passaggio della vita dell’attore romano. Inoltre, all’interno del documentario è presente anche l’ultima intervista di Gigi Proietti, quella che fece appena prima di morire. Sono davvero tanti coloro che hanno voluto partecipare al film e all’interno di questa pellicola si trovano interventi di personalità come Renzo Arbore, Loretta Goggi, Alessandro Gassmann, Paola Cortellesi e molti altri ancora.

Il video del trailer di Luigi Proietti detto Gigi

