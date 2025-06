Samira Lui, quella passione comune con il fidanzato Luigi: la scintilla dell’amore grazie al lavoro

C’è un po’ di mistero nella vita sentimentale di Samira Lui, innamoratissima del suo fidanzato Luigi Punzo ma anche attenta a tenerlo lontano dai riflettori. Eppure anche il compagno dell’ex gieffina è abbastanza conosciuto e ben avviato nel mondo della moda, dal momento che lavora come fotomodello. Anche Luigi, pubblicamente, mantiene un profilo basso sulla storia d’amore con Samira, preferendo viversela alla larga da occhi indiscreti.

L’unica apparizione mediatica insieme risale ad una intervista rilasciata qualche tempo fa nel salotto di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. In occasione dell’ospitata a Canale 5, Luigi Punzo e Samira Lui si sono raccontati senza troppi filtri, ripercorrendo l’inizio della loro relazione. A quanto pare i due modelli si sono incontrati sul luogo di lavoro. Entrambi stavano lavorando ad un progetto per abiti da sposa. E fu proprio in quel contesto magico che scattò il colpo di fulmine.

“Il mio fidanzato Luigi è una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata. Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla”, ha detto entusiasta Samira Lui davanti a Silvia Toffanin. Parole al miele per il compagno, che viene descritto come una persona brillante e simpatica, ma anche tenero e romantico.

“Sono tanto innamorata di lui”, ha assicurato Samira. Prima di incontrare la showgirl, Luigi Punzo non aveva molta voglia di impegnarsi in relazioni serie. Ma quando ha iniziato ad avvertire le farfalle al cuore, dopo l’incontro con Samira Lui, ha capito che era il momento di fare sul serio. “Ho iniziato a vedere il futuro con lei”.