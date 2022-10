Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Il primo incontro su un set di moda

Samira Lui e Luigi Punzo: ecco come è nato l’amore

La bellissima Samira Lui di Tale e Quale Show ha il cuore occupato. Chi è il fidanzato? Si chiama Luigi Punzo, ex modello che lavora come luxury concierge. L’incontro tra i due è avvenuto per caso diversi anni fa su un set di un servizio fotografico di moda dove entrambi erano stati chiamati a posare. Si trattava di un servizio fotografico dedicato al mondo del wedding. Tra i due è stato amore a prima vista, visto che da quel momento non si sono più lasciati. Ma chi è Luigi Punzo? Classe 1998, dopo aver lavorato come modello, Luigi oggi lavora come luxury concierge ma continua anche ad occuparsi di due grandi passioni: la fotografia e la moda.

Luigi Punzo è impegnato però a tempo pieno come luxury concierge in un hotel dove occupa mansioni di vario tipo: dall’accoglienza e le relazioni con gli ospiti, alla vigilanza sulla loro sicurezza e su quella dei loro beni all’interno della struttura; garantire un’offerta turistica adeguata, promuovere i servizi dell’hotel e assicurare ordine e pulizia. Un uomo molto impegnato, ma che allo stesso tempo è molto presente nella vita della bellissima modella.

Samira Lui: il suo primo fan è il fidanzato Luigi Punzo

Dopo aver conquistato il pubblico di Rai1 come professoressa de L’Eredità, Samira Lui è stata scelta quest’anno per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show. La modella sta vivendo questa esperienza con grandissimo entusiasmo potendo contare sul supporto incondizionato del suo amore Luigi Punzo. Intervistata da Libero.it, la professoressa de L’eredità ha ricordato anche la sua partecipazione al concorso di Miss Italia: “il concorso è stata un’esperienza nata un po’ per caso. Mia mamma mi ha detto: “Dai, perché non partecipi?”. Quindi, visto che dopo le superiori non avevo niente da fare, mi sono detta: “Perché no, facciamo questa follia”. Ho avuto un bel riscontro e le strade poi si sono aperte, però sul momento l’ho presa con leggerezza, semplicità e divertimento, come una sfida”.

Parlando sempre del concorso di bellezza ha confessato: “non avevo l’obiettivo di vincere. Volevo solo essere me stessa, mi ero detta che se avessi vinto avrei voluto farlo come Samira al 100%. E sto vivendo allo stesso modo anche Tale e Quale Show. Io sono così: tranquilla e spontanea. Non vedo differenze”. Sul suo futuro dopo Tale e Qual Show: “io sogni non li dico mai. Non riuscirei mai a prefissarmi qualcosa e poi sentirmi dire “Samira non ce l’ha fatta”. Ve li dirò solo quando si realizzano”.











