Luigi Risso, chi è il fidanzato di Alice Arcuri/ Amore coronato da un figlio: “La mia unica fragilità”

Luigi Risso, chi è il fidanzato di Alice Arcuri

Alice Arcuri ha avuto una vita intensa passando dalla scherma alla recitazione e riuscendo a costruire una carriera brillante. Ad un certo punto della sua vita, avendo incontrato l’amore, Alice ha deciso di diventare mamma realizzando il suo sogno con Luigi Risso con cui ha una lunga storia. Di Luigi Risso non si hanno molte informazioni e non si sa che lavoro svolga. I due, tuttavia, hanno avuto un figlio nato nel 2014 e la famiglia vive attualmente a Genoa.

Sul proprio profilo Instagram per trovare foto del fidanzato di Alice Arcuri e del figlio bisogna scorrere molto indietro. L’attrice, infatti, preferisce condividere foto del suo lavoro proteggendo quello che è il suo privato. Tuttavia, in una recente intervista, l’attrice de Il clandestino ha parlato proprio del suo essere mamma.

Luigi Risso e un figlio: le parole di Alice Arcuri

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del portale “The wom”, Alice Arcuri ha parlato della scelta di diventare mamma. A trent’anni, avendo dedicato totalmente la sua vita alla recitazione e avendo accanto l’amore, ha deciso che era arrivato il momento di avere un figlio. “La sua nascita non mi ha tolto nulla, anzi… mi ha dato tanto”, ha spiegato l’attrice.

“È la mia unica fragilità. Sento tantissimo anche la responsabilità di crescere un maschio migliore di quelli che ho conosciuto io, anche se questi sono sempre stati brave persone. Vorrei che fosse pronto per questa società in evoluzione, che possa amare le donne, che possa essere gentile con tutti e che non abbia paura di sbagliare”, ha detto a The Wom.

