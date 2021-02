Luigi Sartor arrestato: curava 106 piante di marijuana/ Nuovi guai per l’ex giocatore

E’ stato arrestato l’ex calciatore della Serie A Luigi Sartor. Il trevigiano classe 1975, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Adnkronos, è stato trovato mentre coltivava una serra di marijuana. Nel dettaglio, Sartor è stato scoperto assieme ad un complice mentre stava curando 106 piante in un casolare abbandonato sull’appennino emiliano. Fermato dagli inquirenti l’ex giocatore è stato successivamente interrogato, dopo di che è stato posto agli arresti domiciliari.

In base a quanto emerso, Sartor sarebbe stato fermato in quel di Parma venerdì scorso attorno all’ora di pranzo, dagli agenti della Fiamme Gialle; lo hanno trovato assieme al suo complice Marco Mantovani, 46enne residente del posto, mentre stava curando alcune piante che, stando alla stima dei carabinieri, avrebbero potuto fruttare più di due chilogrammi di stupefacenti. L’allarme è scattato quando è stata effettuata una richiesta del doppio di potenza elettrica del casolare di Lesignano Palmia, uno stabile che sembrava completamente abbandonato e che ha quindi fatto insospettire i carabinieri.

LUIGI SARTOR E I GUAI CON LA GIUSTIZIA

Durante l’interrogatorio di garanzia, Sartor si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte al giudice Beatrice Purita, ed ora si trova presso la propria abitazione. Purtroppo l’ex calciatore non è nuovo a problemi con la giustizia visto che nel 2011 era già finito in carcere in seguito all’inchiesta riguardante il calcioscommesse partita dalla procura di Cremona. Nel 2019 l’accusa era poi caduta in prescrizione, di conseguenza Sartor non venne condannato. Nel giugno del 2015, invece, era stato condannato a 9 mesi di reclusione con pena sospesa, per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, poi assolto invece dalle accuse di stalking. Un vero e proprio ottovolante la vita di Sartor, capace di vestire le maglie di Juventus, Inter, Roma e Parma, oltre a quella della nazionale Under-21 e italiana, ma che dopo aver appeso le scarpe al chiodo è stato spesso e volentieri al centro delle cronache non sportive.



