Era convinto che fosse un amore ostacolato, invece è non corrisposto: parliamo di Luigi, il simpatico anziano che si è presentato a C’è posta per te 2025 per incontrare l’amore più grande della sua vita, Francesca. Il problema è che sono passati ben 56 anni, quindi cercarla e individuarla non è stato facile, ma il programma di Maria De Filippi ce l’ha fatta.

Quel che Luigi non pensava è che in realtà la relazione con Francesca non è finita perché i genitori di lei si sono messi di traverso, era di fatto una scusa trovata dall’allora ragazza per interrompere la loro relazione.

Ironia social per la reazione di Luigi a C’è posta per te 2025

Non l’ha presa chiaramente bene il povero Luigi, che è apparso palesemente infastidito nello scoprire la verità dopo quasi sessant’anni. E i social ovviamente non si sono lasciati scappare il momento: “La signora si rende conto che ha scansato un bel fosso“, ha scritto un utente su X. “Sto male ma perché è così arrabbiato“, il commento di un altro.

“Non ha digerito che è stato mollato“, ha sentenziato un altro. L’ironia regna sovrana: “Che drama ragazzi non ci sto capendo niente“. Ironia soprattutto per la scusa usata da Francesca per scaricare Luigi: “Ah ma quindi si è inventata la storia della mamma che non voleva“. Alla fine, Luigi si è rifatto regalando i fiori alle donne al suo fianco che si erano presentate in studio per altre ricerche ‘storiche’.