Luigi Strangis alza la coppa ad Amici 22/ “Stai bene su tutto” é il nuovo singolo

Amici 22 di Maria De Filippi, Luigi Strangis torna al talent: le anticipazioni della prima puntata

Sale l’attesa generale nei telespettatori per la prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, che vedrà tra gli altri ospiti in studio d’eccezione Luigi Strangis suggellare il ritorno sul palco, al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Come annunciato dalle talpe insider del beninformato Amici news, circa la puntata attesa per il 18 settembre, Luigi Strangis torna al format tv che lo ha reso celebre agli occhi di telespettatori alzando la coppa di Amici 21, fiero del successo raggiunto nell’industria musicale con due certificazioni di disco d’oro all’attivo, una per il singolo Tienimi stanotte e l’altra per l’album d’esordio, Strangis. Ma non solo. Oltre ad un’apparizione TV di riconoscenza e ritorno al talent, Luigi Strangis calca il palco di Amici 22 anche per un’esibizione promozionale sulle note del nuovo singolo apripista del secondo album in cantiere, realizzato per la casa discografica nata in seno al talent di Maria De Filippi, 21 CO, fondata tra gli altri, dagli ex Amici Giordana Angi e Briga.

“Stai bene su tutto apre ufficialmente la strada al mio prossimo album – racconta Luigi Strangis del nuovo singolo Stai bene su tutto, tra le righe riprese dall’Ansa- e sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto”.

Dopo le date di live tenute nel corso del primo tour al debutto, quest’estate, Luigi porterà il suo “Strangis” sul palco ai prossimi concerti che lo attendono il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma. Da molti, tra gli appassionati telespettatori di Amici di Maria De Filippi, il cantautore è ricordato in particolare per l’iconica esibizione registrata al serale di Amici 21 in duo con LDA, sulle note della cover di Se piovesse il tuo nome di Elisa. Un momento TV al cardiopalmo che ha visto gli allora “rivali” fondersi in musica tra la voce cristallina di Luigi e le barre intense aggiunte al testo originale, scritte di pugno da LDA, e che, non a caso, rimarrà nella memoria dei best moments del talent di Canale 5.

