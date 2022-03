Luigi Strangis, Amici 2022/ Sfida con guanto Crytical, rapper eliminato?

Amici 2022, Luigi Strangis sfida Crytical al secondo serale: il guanto voluto da Rudy Zerbi

Per il secondo serale di Amici 2022, previsto per la prima serata del 26 marzo 2022 su Canale 5, Luigi Strangis è chiamato al guanto di sfida a prova di “ballad” contro Crytical al secolo Francesco Paone. A volere l’ardua prova è Rudy Zerbi, mentore di Luigi, e l’obiettivo per il talentscout è quello di dimostrare la manifesta superiorità di Strangis, in quanto cantante versatile e polistrumentista ai danni del rapper e pupillo di Anna Pettinelli. La prova consiste nell’esibirsi in un medley sulle note di diverse ballad. Che Crytical possa rifiutare l’ardua prova?

I fan di Crytical al secolo Francesco Paone, intanto, si dividono nelle reazioni al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi: se da una parte c’è chi consiglierebbe a Crytical di non rifiutare il guanto e di mettersi alla prova, dall’altra c’è chi invece gli consiglia di non prestarsi a quello che si preannuncia essere un “gioco al massacro”, a favore di Luigi, in quanto prova “iniqua”, che non valorizzerebbe lo stile di Francesco, il rap.

Crytical eliminato al secondo serale di Amici 2022?

Nel frattempo le anticipazioni tv del secondo serale di Amici 2022 danno Crytical per il secondo, tra i due eliminati preannunciati, dopo Calma. Il nuovo appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi vede in apertura Luigi Strangis in duo con LDA sulle note di Zucchero schierati contro Sissi e Alex sulle note di Just give me a reason di Pink, e ad avere la meglio è il secondo duo per i voti della giuria…

