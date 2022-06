Luigi Strangis, da Amici a Uomini e Donne/ Un messaggio al figlio di Ida Platano

Luigi Strangis: videomessaggio al figlio di Ida Platano

Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha fatto una sorpresa al figlio di Ida Platano, celebre dama del trono over di Uomini e Donne. Samuele, il figlio di Ida, è un grande fan di Luigi, che ha deciso di mandargli un videomessaggio in cui lui ha ringraziato personalmente per essere un suo fan: “Ciao Samuele, qualcuno mi ha detto che ascolti la mia musica, per me è la nostra musica. Ti ringrazio davvero tanto. Spero di incontrarti presto, ti mando un grande bacio. Stai forte sempre!”, ha detto Strangis nel video, come si apprende da Blasting News. Il video è stato prontamente condiviso da Ida sui social. Il piccolo Samuele ha voluto rispondere al messaggio del suo idolo con un semplice video: “Ciao Luigi, grazie per il videomessaggio, mi piacciono tantissimo le tue canzoni, mi piace tanto il tuo look e continua così”.

Luigi Strangis: gli impegni e i traguardi dopo Amici

Luigi Strangis è impegnato in questi giorni con l’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico. Il giovane cantautore di Lamezia Terme ha debuttato al primo posto della classifica italiana degli album più venduti e ascoltati in streaming, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk, con il suo primo Ep “Strangis“. Anche Rudy Zerbi ha festeggiato il successo dell’ex allievo su Instagram: “Primo in classifica album FIMI direttamente alla prima settimana di uscita dell’EP! Ma quanto siamo tutti fieri di te??? Bravo Luigi!”. Invece per Ida Platano prosegue il periodo di risposo dopo la fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne. In una recente intervista a Verissimo, la dama bresciano ha confessato di essere ancora innamorato di Riccardo Guarnieri: “Il mio sentimento per Riccardo è cresciuto giorno dopo giorno. Non è amore quello che provo oggi per lui, ma è un amore immenso. Io non ho mai sofferto per amore così tanto come con lui”.

