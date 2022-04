Luigi Strangis di Amici 21 “Diabete? Per stare bene porta un apparecchio”/ Retroscena sulla malattia

Luigi Strangis e il diabete: il retroscena sulla malattia

Continua la scalata verso la finale del serale di Amici 21 di Luigi Strangis. L’allievo di Rudy Zerbi ha conquistato una grande fetta di pubblico grazie al suo talento ma anche per la sua forte personalità e la sua storia. Non è mancata occasione in questi mesi per Luigi di raccontarsi e svelare di avere una patologia che lo affligge ormai dal 2016: il diabete. Una parte della sua vita che il cantante ha raccontato anche a Maria De Filippi in uno dei daytime di Amici 21.

Della sua convivenza col diabete ne hanno parlato però anche i suoi genitori nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. In particolare, la coppia ha raccontato come Luigi riesca a gestirlo in modo tranquillo: “Ora per stare bene porta sulla pelle un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina ogni volta che ne rileva il bisogno”, hanno raccontato.

Amici 21, Luigi Strangis: il diabete e il controllo delle emozioni

Qualche giorno fa, nel corso di un daytime di Amici 21, Luigi Strangis si è raccontato a Maria De Filippi, rivelando aspetti finora inediti della sua malattia. “Devo gestire le emozioni e ho imparato a farlo – ha confessato -. L’adrenalina come la stanchezza, il pianto e la gioia. Perché provarle influisce sul livello di zuccheri nel sangue, dunque tocca tenerle a bada”. Il cantante ha tuttavia trovato il proprio modo per vivere comunque la sua vita in modo normale: “A volte le lacrime sono una valvola, altre volte per sfogarmi fumo (ma è meglio la prima, lo so). Le mani sono il mio indicatore, è da lì che capisco che qualcosa non va. – ha ancora spiegato – Poi ciascuno la gestisce a modo proprio. Personalmente ripeto il mio mantra, mi dico che in fondo c’è di peggio nella vita e questo mi consente di riportare le cose entro un certo margine. Non funziona sempre, certo, ma è comunque il mio rifugio, la mia insulina”.

