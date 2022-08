“Luigi Strangis di Amici 21 fuori dal Festival di Sanremo 2023″/ L’indiscrezione bomba!

Luigi Strangis di Amici 21 fuori da Sanremo 2023?

Nonostante manchino ancora molti mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus è già all’opera. Il direttore artistico e conduttore del prossimo festival della canzone italiana ha già iniziato ad ascoltare i brani che aspirano a scendere in gara sul palco dell’Ariston e, tra questi, pare ci sia anche quello di Luigi Strangis. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici non ha mai negato il desiderio di calcare il palco italiano più ambito dai cantanti, sottolineandolo anche in un’intervista di poco tempo fa.

Luigi Strangis/ Dopo Amici a Sanremo? "Solo quando c’è la canzone giusta"

“Sarebbe un onore partecipare a Sanremo. – ha ammesso Luigi – Ho seguito il lavoro di Amadeus. Ha riportato artisti come Elisa. Per andare a Sanremo vorrei essere sicuro di quello che sto portando, del pezzo che ho, se lo sento, se è mio. Devo sentire davvero che ne vale la pena e che mi rappresenti. Al momento giusto… Ho aspettato ad andare ad Amici. Vediamo, con Sanremo, come andrà”.

Amici 21, quanto hanno venduto i dischi di Sissi, Alex, Luigi, LDA e Albe?/ Numeri e classifica

Luigi Strangis di Amici 21 scartato dal Festival di Sanremo 2023? L’indiscrezione

Stando però alle ultime indiscrezioni, per Luigi Strangis sarebbe andata male. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il vincitore di Amici 21 sarebbe infatti fuori dal Festival di Sanremo 2023, dunque non prenderà parte alla prossima edizione della kermesse in onda su Rai 1. Pare dunque che il suo brano non abbia fatto colpo su Amadeus al punto tale da superare la difficile selezione e accedere al palco dell’Ariston. Va però detto che l’indiscrezione non ha alcuna conferma dai canali ufficiali del festival: al momento Amadeus non ha ancora scelto il cast di Big della kermesse musicale, ciò da dunque a Luigi ancora un’altra possibilità.

Carola Puddu "ho rischiato di non ballare più"/ "Rinata grazie ad Amici. Con Luigi? "Solo amicizia..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA