Luigi Strangis imbarazzato al Battiti Live 2022/ I fan urlano “sei bellissimo, lui…

Luigi Strangis a Battiti Live 2022

Dopo la vittoria ad Amici 21, è ufficialmente partita la carriera di Luigi Strangis. Il giovane cantautore che, con la sua chitarra, ha conquistato il pubblico del talent show di Maria De Filippi, con i suoi brani, sta scalando le classifiche italiane. Amatissimo dai giovani, Luigi è stato così arruolato nel cast di Battiti Live 2022 che ha preso ufficialmente il via ieri, con la prima tappa di Bari. Dopo essersi esibito sul palco del lungomare Imperatore Augusto del capoluogo pugliese, Luigi è rimasto sul palco insieme ad Alan Palmieri.

Luigi Strangis, "Tre giorni pesanti"/ Il retroscena sul percorso ad Amici 21 che…

Grazie alla presenza di Mariasole Pollio che, insieme allo stesso Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è stata confermata nel cast di Battiti Live 2022, il pubblico ha la possibilità di porgere alcune domande ai propri beniamini e ricevere la risposta in diretta. Ieri sera, così, dopo l’esibizione, Luigi è rimasto sul palco per soddisfare la curiosità dei fan, ma non ha nascosto il proprio imbarazzo.

Amici 21, Luigi Strangis vittima di bullismo/ "Sono stato preso di mira perché…"

L’imbarazzo di Luigi Strangis

“Hai dato da poco l’avvio alla tua carriera, ma come ci si prepara per un palco con così tanta gente?”, ha chiesto Alan Palmieri sul palco del Battiti Live 2022 a Luigi Strangis, sempre in compagnia della sua inseparabile chitarra. “Prepararsi è davvero difficile perchè ogni volta è una cosa nuova”, ha risposto Luigi che è stato poi interrotto dall’urlo dei fan presenti in piazza che hanno cominciato ad intonare per lui “sei bellissimo”.

“Solitamente so come rispondere”, ha scherzato sfoggiando un sorriso imbarazzato. Davanti a tantissime persone, dunque, Luigi si è esibito con il suo singolo portando a casa tutto l’affetto dei fan.

Luigi Strangis: nuovi traguardi dopo Amici 21/ L'album debutta in testa alla Top FIMI













© RIPRODUZIONE RISERVATA