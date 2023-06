Luigi Strangis, Love Mi 2023/ “Servono parole forti. Dopo la pandemia ci siamo chiusi in noi stessi”

Luigi Strangis, l’ex stella di Amici sbarca a Love Mi 2023

C’è anche l’ex stella di Amici, Luigi Strangis, tra gli ospiti più attesi di Love Mi 2023. Il cantante di Lamezia Terme è reduce da un periodo straordinario. Un anno magico, scandito dai grandi successi musicali e dall’invito al Milano Pride 2023, dove Luigi si è goduto uno splendido bagno di folla. Ed è proprio in quell’occasione che il giovane cantante ha proposto sul palco dell’Arco della Pace il singolo estivo con Matteo Romano, “Tulipani Blu”.

Nell’ultimo anno la vita di Strangis è cambiata completamente. Prima di Amici era un semplice appassionato, non si sarebbe mai immaginato di coinvolgere con i suoi post e la sua musica più di mezzo milione di persone. “Non c’è bisogno di parole, essere qui stasera è bellissimo”, ha detto recentemente al Pride, dove appunto ha ottenuto riscontri e apprezzamenti totali. Grazie alla sua semplicità, al suo essere genuino e e diretto. Oltre che essere un interessantissimo profilo artistico.

Luigi Strangis contro il politicamente corretto: “Ci sono tanti tabù, il giusto sta sempre nel mezzo”

In una bella intervista rilasciata recentemente a Vanity Fair, Luigi Strangis si è raccontato a trecentosessanta gradi, affrontando diversi temi importanti. “Tabù? Ce ne sono tanti, vale anche per il politically correct. Secondo me il giusto sta sempre nel mezzo, nel rispettare le persone. In quest’ottica, è giusto che ci siano anche le parole più forti”, ha detto con convinzione l’ex stella di Amici.

“Sono passionale ma solo con le persone giuste, che è difficile trovare…”, ha invece ammesso a proposito della propria vita privata. “Dopo il Covid la chiusura c’è stata un po’ ovunque, anche in noi stessi. In questo senso, aprirsi all’altro mi è sembrato inevitabile oltre che giusto. Pressione dei fan? Cerco di non prestarci troppa attenzione. È giusto dare peso alla musica”, ha chiosato.

