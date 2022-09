Luigi Strangis, sorpresa a Tu si que vales/ La scelta di Maria De Filippi

Torna Tu si que vales in tv, con Luigi Strangis di Amici 21: le anticipazioni

Manca poco al ritorno tv di Tu si que vales, format del sabato sera targato Mediaset e co-prodotto da Maria De Filippi, la cui ripartenza è prevista in prima serata su Canale 5, a partire dal 17 settembre, e con Luigi Strangis di Amici 21. Così come è trapelato dalle ultime anticipazioni tv fornite dai beninformati nel web, tra cui Coming soon, atteso sul palco dello show sui talenti è tra gli altri proprio il vincitore finale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis. Dopo aver riscosso un notevole consenso generale di pubblico e critica al talent di Canale 5, il cantautore e polistrumentista di Amici 21 potrebbe infatti segnare un nuovo debutto tv a Tu si que vales come ospite musicale, ma non si escluderebbe neanche un ruolo fisso nella trasmissione in cantiere per lui, dopo l’ingaggio della vincitrice di Amici 20 nel cast dei conduttori dell’ultima edizione dello show del sabato sera. Stando a quanto si apprende dalla fonte dello spoiler tv Il vicolo delle news, Maria De Filippi ha maturato un’importante scelta artistica, di lanciare la notizia del disco d’oro certificato FIMI – conseguito con il primo album di debutto in musica, Strangis, da Luigi Strangis- in occasione delle nuove registrazioni tv di Tu si que vales, dove figurerebbe proprio il cantante insignito della sua certificazione di vendite.

Luigi Strangis ritira il disco d’oro a Tu si que vales

A consegnare l’ambita targa a Luigi Strangis è a quanto pare Giordana Angi, un’altra ex concorrente storica di Amici di Maria De Filippi nonché co-fondatrice insieme all’altro ex Amici Briga e i due autori tv dei programmi facenti capo a Fascino PGT s.r.l (società di produzione tv di proprietà RTI e Maria De Filippi 50/50), Emanuela Sempio e il figlio adottivo della Queen di ascolti tv Maria e il consorte giornalista e conduttore tv, Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo, della 21CO, etichetta discografica indipendente nata nel mezzo di Amici 21 tra le annesse polemiche più disparate, che qualche mese fa vedevano favoriti alla vittoria del talent i finalisti cantanti ingaggiati dalla neonata casa, Luigi Strangis e Alex Wyse.

Strangis contiene tra le altre canzoni al suo interno Tienimi stanotte, singolo certificato oro da FIMI come l’album. Nel frattempo, si avvicina anche il ritorno tv di Amici previsto per il pomeriggio del 18 settembre su Canale 5, per l’edizione Amici 22, dove potrebbe figurare anche Luigi Strangis tra le papabili special guest ex Amici 21, insieme a LDA (record-talent per aver conseguito il disco di platino in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male), Albe con cui quest’ultimo ha appena inciso una canzone dal titolo Cado, il cantante Alex Wyse -in quanto anche lui come Luigi è membro della 21CO nata in seno ad Amici – e il ballerino latinista più amato dal pubblico tv, Nunzio Stancampiano. Non si escludono, quindi, dei ruoli tv inediti per gli ex Amici 21 amatissimi dai telespettatori, nei format co-prodotti da Maria De Filippi, che si prepara a tornare in tv anche di pomeriggio, all’ordine del giorno di Uomini e donne, dal 19 settembre.

Alla conduzione di Tu si que vales si confermerebbe Belen Rodriguez, insieme a Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, e in forse Giulia Stabile.













