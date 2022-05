Luigi Strangis verso Sanremo 2023, dopo Amici 21?/ “Amadeus è un suo estimatore”

Amici 21, Luigi Strangis prende parte al Festival di Sanremo 2023? Spunta l’indiscrezione

La finale di Amici 21 si è rivelata per lui un plebiscito di voti, che gli ha permesso di aggiudicarsi il trionfo assoluto tra i 6 finalisti e di aggiudicarsi la vittoria del circuito canto e la vittoria assoluta del talent, per un bottino del valore complessivo di 200mila euro – tra i vari premi e conferimenti assegnati. Si tratta di Luigi Strangis. E dopo un’intervista post-talent, in cui tra le altre cose lui si dichiara desideroso di prendere parte al Festival di Sanremo, ad una condizione, pare che il direttore artistico della kermesse Amadeus stia pensando di avviare le trattative per l’ingaggio del trionfatore di Amici 21, nella rosa dei concorrenti di Sanremo 2023.

LDA vuota il sacco sul vincitore di Amici 21/ "Luigi è molto bravo, ma difficile..."

O almeno di questo ne è più che certo Alberto Dandolo, che ha lanciato l’indiscrezione del momento su Luigi Strangis, tra le pagine di Oggi magazine -come riprende Gossip e TV. Nel dettaglio, tra le righe della nota fonte dell’anticipazione TV, che riguarda il vincitore assoluto ed ormai ex pupillo di Rudy Zerbi ad Amici 21, Luigi Strangis, si legge: “Dandolo ne è convinto… Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival”.

Luigi e Carola insieme dopo Amici 21?/ Lui: "Ci sentiamo, è meravigliosa ma per ora…"

Luigi e la scelta maturata sul montepremi di Amici 21

In occasione della sua recente intervista post-Amici 21, tra le altre dichiarazioni, Luigi Strangis ha rivelato la sua scelta maturata sulla destinazione del montepremi vinto al gran final di Amici 21. “Cosa farò col montepremi? Non lo so ancora -ha dichiarato l’ex Amici 21, che ha ricevuto la proposta di un contratto con la casa discografica 21CO, finendo tra le polemiche web-. Penso di investirli sul lavoro. Voglio regalare una vacanza ai miei che se lo meritano. Io, purtroppo, tempo non ne ho. Spero di non averne. Devono staccare perché hanno lavorato tanto per me. Anche se lontani da me hanno passato una vita con me”.

Amici 21, finale tra le polemiche/ Maria De Filippi: "Avrei voluto che vincesse..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA