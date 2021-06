Luigi Tornari lascia Rtl 102.5/ Era direttore redazione giornalistica da 24 anni

Martedì 15 giugno 2021 rappresenterà per sempre una giornata a suo modo storica nella storia dell’informazione in radio, considerata l’ufficialità delle dimissioni di Luigi Tornari dal ruolo di direttore responsabile della redazione giornalistica dell’emittente radiofonica nazionale Rtl 102.5. Un autentico fulmine a ciel sereno di cui si è avuta contezza unicamente nelle scorse ore, quando il diretto interessato ha voluto diramare una breve nota stampa, scritta di suo pugno, al fine di divulgare l’annuncio e raggiungere così tutte le persone che, sul fronte lavorativo, ma anche degli affetti e della vita privata, gli sono state vicino in questo lungo periodo trascorso alla guida della redazione.

Queste sono state le sue ultime parole da direttore: “Lascio oggi, dopo 24 anni, la direzione della testata giornalistica di Rtl 102.5. Ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica che ho ricoperto a partire dal primo agosto 1997. Voglio ringraziare gli ascoltatori che in questi anni hanno seguito con passione e affetto il mio lavoro”. Un addio che ha fatto rapidamente il giro del web, venendo rilanciato dalle principali agenzie stampa e da numerosi quotidiani.

LUIGI TORNARI LASCIA LA DIREZIONE DELLA REDAZIONE GIORNALISTICA DI RTL 102.5

Luigi Tornari ha dunque salutato Rtl 102.5 dopo una storia lavorativa lunga e ricca di soddisfazioni, che ha portato l’emittente radiofonica ad ascolti record, rappresentando senza dubbio un’eccellenza nell’ambito dell’informazione. L’ormai ex direttore della redazione giornalistica è nato a Bergamo e vive tra Roma e Milano. Ha avviato la sua attività giornalistica nel 1986 come collaboratore de “Il Giorno”, approdando poi in radio. Parallelamente, non ha mai trascurato la sua passione nei confronti dell’insegnamento ed è attualmente docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, nel corso di Laurea in Linguaggi dei Media e in quello di Teoria e tecnica della Comunicazione Mediale. Non è ancora stato reso noto il nome del suo successore all’interno della redazione giornalistica di Rtl 102.5; in ogni caso, l’eredità da raccogliere sarà davvero pesante, a testimonianza del buon lavoro svolto da Tornari in questi quasi venticinque anni.

