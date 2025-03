Luigia Carlucci Aiello si racconta a Le Ragazze: la lotta per imporsi nell’abito accademico

C’è anche l’incredibile storia di Luigia Carlucci Aiello nella puntata di questa sera, martedì 25 marzo, de Le Ragazze. Classe 1946, oggi Luigia è una personalità di grande spessore nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Cresciuta in un contesto “vecchio stampo”, trascorre l’infanzia con lo zio prete. Impara ben presto a leggere e si appassiona a varie tematiche già giovanissima. Con il sostegno della famiglia prosegue gli studi e a metà anni sessanta si aggiudica il concorso per la Scuola Normale di Pisa.

Luigia Carlucci Aiello è costretta a fare i conti con gli ostacoli tipici di un ambiente accademico maschilista e ricco di pregiudizi nei suoi confronti. Con le sue qualità e la sua tenacia si laurea in matematica applicata e nel contempo sviluppa una forte passione per la cibernetica dei calcolatori. Nel 1973 si appresta a vivere una grande esperienza all’estero, assieme al marito e il figlio appena nato.

Luigia Carlucci Aiello, chi è la madre degli studi sull’intelligenza artificiale in Italia

Luigia viene coinvolta professionalmente nella squadra dello Stanford Artificial Intelligence Laboratory di John McCarthy. Un’esperienza professionale stimolante, che segna positivamente la sua visione sull’intelligenza artificiale. Farà ritorno in Italia nel 1976 e dovrà fare i conti con un dramma inaspettato: il marito, infatti, muore prematuramente all’età di soli trent’anni. Luigia è disperata ma con coraggio torna in California con il bambino di sei anni, in cerca di un ambiente sereno, che possa aiutarla a ritrovare l’equilibrio perduto.

Nel frattempo prosegue gli studi a Stanford, con grande successo; successivamente farà ancora una volta ritorno nel belpaese, dove comincerà ad erogare docenze universitarie. Sarà inoltre fondatrice di un gruppo di ricerca in Intelligenza Artificiale, alla guida di progetti innovativi. Non a caso oggi Luigia Carlucci Aiello è considerata la madre degli studi sull’Intelligenza Artificiale in Italia.