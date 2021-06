Luis Alberto all’Inter?/ Calciomercato, telefonata con Inzaghi: “Io a Milano? Magari”

Luis Alberto finisce nel mirino dell’Inter. Il centrocampista spagnolo è reduce da uno straordinario periodo con la maglia della Lazio, dove è stato rilanciato da Simone Inzaghi, erede di Conte sulla panchina nerazzurra. L’edizione odierna de Il Messaggero riporta di un contatto telefonico tra il tecnico e il calciatore, che ha manifestato la voglia di fare parte del progetto meneghino: «Io all’Inter? Magari mister, verrei subito».

Luis Alberto sarebbe il perfetto rinforzo per il centrocampo dell’Inter, che deve fare i conti anche con la situazione di Christian Eriksen, colpito da un malore ad Euro 2020. Ma non si tratta di un’operazione facilissima per Beppe Marotta e Piero Ausilio: dopo lo scippo di Inzaghi, Claudio Lotito non ha intenzione di fare favori al club nerazzurro…

LUIS ALBERTO ALL’INTER?

Classe 1992, Luis Alberto è pronto per il salto di qualità da almeno due stagioni ma la Lazio si è sempre opposta alla sua cessione. Simone Inzaghi però è un fattore che può fare la differenza e Claudio Lotito lo sa bene. Il Messaggero spiega che la valutazione dell’ex Liverpool è di almeno 60 milioni di euro, cifra assolutamente fuori portata per il Biscione. Un altro fattore da non sottovalutare è l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste: il tecnico toscano infatti vorrebbe utilizzare Luis Alberto in cabina di regia, un ruolo alla Jorginho che però non intriga affatto lo spagnolo, che ha importanti bonus nel contratto per gol e assist. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, l’Inter deve fare fronte all’ostacolo Lotito…

