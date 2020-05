Luis Alberto rinnova con la Lazio/ “Rimango fino al 2025: qui è come una famiglia”

Pubblicità

Dopo tanti voci di calciomercato che lo volevano lontano dalla capitale nella prossima sessione di calciomercato, ecco finalmente l’annuncio del rinnovo di contratto tra Luis Alberto e la Lazio, fino al 2025. A dir il vero però non si è trattato di un proclama a tutti gli effetti: il club biancoceleste di fatto non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma è stato proprio Luis Alberto, in diretta social, a dare il lietissimo annuncio. Oggi infatti il numero 10 della Lazio, durante un’intervista in diretta Instagram con il giornalista spagnolo Javier Bautista ha dichiarato: “Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato. Fino al 2025 rimarrò qui”. Dopo dunque già 4 stagioni passate sotto i colori della Lazio, lo spagnolo è pronto a legarsi per altre 5 anni al club della capitale, che è diventata dunque per lui ormai “una famiglia” a tutti gli effetti, come pure lo stesso Luis Alberto ha sottolineato nel lungo intervento.

LUIS ALBERTO RINNOVA CON LA LAZIO: LO SPECIALE RAPPORTO CON INZAGHI

Dunque pare tutto già punto per il rinnovo di contratto tra Luis Alberto e Lazio fino al 2025: solo il coronavirus si è messo in mezzo e ha dunque fatto slittare il momento delle firme. Ma nonostante questo impiccio lo spagnolo è convintissimo di rimanere nella Capitale, anche considerato il rapporto davvero speciale che ha instaurato con il tecnico biancoceleste Inzaghi: “Rimarrò fino al 2025 e tolgo il posto a Inzaghi (dice ridendo, ndr). È uno spettacolo, mi dà molto affetto. Credo che quando sono arrivato non sapeva neanche come mi chiamassi. Ho una rapporto buonissimo, mi ha sempre trattato bene. Nei momenti difficili è sempre stato con me. Non solo con me, con tutti”. E sempre parlando del tecnico della Lazio lo spagnolo aggiunge: “Ha un modo di fare molto familiare. È stato calciatore e sa quando abbiamo bisogno di un po’ più di libertà. Se hai un problema familiare, ne parli con lui. Ci conosciamo tutti, sono quattro anni che stiamo insieme”. Parole a miele dunque che allontanano ogni voce di possibile partenza e che fanno ben piacere ai tifosi laziali, che temevano la partenza di uno dei propri beniamini.



