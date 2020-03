Luis Alberto via dalla Lazio?/ Calciomercato, c’è il Barcellona: possibile un ritorno

Le possibilità che Luis Alberto lasci la Lazio nel corso del calciomercato estivo ci sono, ma chiaramente bisogna distinguere i vari piani del discorso. Per la società biancoceleste lo spagnolo è intoccabile: non può che essere così per un calciatore che con la sua maturità tecnica e di personalità è tra i principali artefici dell’esplosione di un gruppo che si sta giocando lo scudetto. Leader negli assist in Serie A, Luis Alberto rispetto al passato recente vede meno la porta ma, giocando con un attaccante come Ciro Immobile, può anche permettersi di non dover per forza arrivare in doppia cifra stagionale e dedicarsi a fare da collante tra i reparti, con la sua rara eleganza e la capacità di mettere i compagni davanti alla porta. Dunque se fosse per Simone Inzaghi e Claudio Lotito lo spagnolo non lascerebbe mai Formello, ma il calciomercato è fatto di richieste e offerte che a volte possono essere irrinunciabili e rappresentare comunque un’occasione. In più, va considerata la volontà del calciatore: Luis Alberto alla Lazio sta benissimo, ma qualora dovesse arrivare una chiamata da una big europea potrebbe vacillare. Ecco perché è giusto che i biancocelesti valutino la situazione.

LUIS ALBERTO VIA DALLA LAZIO? CALCIOMERCATO, IPOTESI BARCELLONA

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio, per esempio, per trasferirsi al Barcellona. I blaugrana stanno disputando una stagione complicata: hanno perso la Supercoppa di Spagna, sono fuori dalla Coppa del Re, in campionato lottano punto a punto con il Real Madrid con un passo lontano da quello delle ultime stagioni, in Champions League devono ancora giocare il ritorno degli ottavi contro un Napoli che al San Paolo li ha messi sotto. Questo, senza considerare gli eventi extra-campo: dunque al Camp Nou c’è aria di rivoluzione, che sarebbe anche normale considerando l’età di certi interpreti. Pensando al centrocampo, due che possono lasciare sono Arturo Vidal e Ivan Rakitic: i blaugrana sognano un centrocampo di grande qualità, il paragone con Xavi e Andrés Iniesta ovviamente è sempre attuale e forse nessuno arriverà mai a raggiungere le due icone del club, ma uno come Luis Alberto schierato da mezzala tattica potrebbe dare una grossa mano anche al tridente offensivo, che quest’anno sta sentendo la mancanza di Luis Suarez ma anche i pochi rifornimenti che arrivano dalla mediana, dove il solo Frenkie De Jong – a piccoli passi – sta facendo il suo. Con l’olandese e Sergio Busquets, Luis Alberto può formare un centrocampo da sogno: Simone Inzaghi dovrà stare molto attento…



