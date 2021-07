Luis Diaz alla Roma?/ Calciomercato news, l’agente non ha ricevuto offerte

CALCIOMERCATO NEWS, LUIS DIAZ NEL MIRINO DELLA ROMA

La Roma sta lavorando parecchio in questa finestra di calciomercato estivo così da garantire al nuovo allenatore José Mourinho una rosa all’altezza delle aspettative per la prossima stagione. Nell’elenco dei calciatori accostati ai giallorossi per migliorare l’organico figura pure il nome di Luis Diaz, ventiquattrenne di proprietà del Porto. Intervistato in esclusiva dalla stampa spagnola di AS, il procuratore del giocatore, l’agente Carlos Van Strahalen ha parlato dell’interesse di diverse società nei confronti del suo assistito spiegando anche di non aver ricevuto delle proposte vere e proprie: “Ci sono stati contatti e sondaggi, ma finora nessuna offerta formale. Chiaramente, con la grande Copa America che Luis ha disputato, l’interesse dei club è aumentato, ma non c’è nulla di concreto e lui continua a godersi le sue vacanze con la famiglia e gli amici. Prima della Copa America, diversi club hanno seguito da vicino i progressi di Luis, visti i buoni risultati che ha avuto in due stagioni in Portogallo, ma non è un segreto che dopo il torneo l’interesse sia aumentato.”

Calciomercato Roma/ Niente Talleres per Pastore, preferisce l'Europa

CALCIOMERCATO NEWS, L’AGENTE SVELA LA CONCORRENZA

Le chances di vedere Luis Diaz alla Roma in questa sessione di calciomercato non sono quindi tutte da scartare. Nella passata stagione Luis Diaz è riuscito a collezionare 11 reti e sei assist vincenti per i compagni in ben 47 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie con la maglia del Porto. I giallorossi affronteranno il Porto in amichevole durante il precampionato e quella potrebbe essere l’occasione giusta perchè la trattativa entri nel vivo.

LEGGI ANCHE:

ALEX TELLES ALL'INTER?/ Calciomercato news, "Felice di ricominciare con lo United"Vina alla Roma?/ Calciomercato news, ecco quanto chiede il Palmeiras

© RIPRODUZIONE RISERVATA