Il gossip non fa altro che parlare di crisi, di coppie che scoppiano, di matrimoni che si interrompono in maniera burrascosa, di giovani coppie che nascono al sole per poi morire nell’ombra, e di finti scoop al fine di alimentare un circolo vizioso che intrappola nelle sue spire l’ignaro popolo del web. Il quotidiano spagnolo Marca ha lanciato chiaro e tondo uno scoop che si è poi rivelato falso: la fine del matrimonio tra Luis Figo e la moglie Helen Svedin dopo vent’anni d’amore incontrastato.

Come si dovrebbe fare in questo caso, al fine di non alimentare il gossip, è confermare o smentire subito. Ed è quello che la coppia ha fatto con una foto pubblicata sui loro rispettivi profili social e che è visibile in calce all’articolo, dove sono sorridenti nella ridente e soleggiata Palma di Maiorca.

Luis Figo e la moglie Helen Svedin smentiscono la crisi del loro matrimonio

Non c’è mai stata alcuna prova della crisi matrimoniale tra il calciatore Luis Figo e la moglie Helen Svedin. Basti pensare che quando è uscita l’indiscrezione che voleva un tradimento da parte di lui, con la modella Claudia Bavel, lui ha bollato tutto quanto come “spazzatura”, come si dovrebbe fare subito quando escono sul web o sui giornali notizie del tutto inventate di sana pianta.

Il Corriere della Sera ha riportato un aneddoto sulla coppia: praticamente Luis Figo – raccontato un aneddoto su Mancini – ha raccontato che quando giocava nel Real Madrid con Ronaldo quest’ultimo era stato invitato dal presidente del club calcistico di moderare le vacanze e le uscite in generale al fine di concentrarsi sul calcio. E come gli ha risposto? Che se avesse avuto una moglie come Figo non sarebbe mai uscito di casa. Ad oggi la coppia è più felice e innamorata che mai, quindi all’orizzonte non c’è alcuna crisi.