Luis Miguel Dominguin, chi è? Grande “seduttore” ed eccellente torero spagnolo

Luis Miguel Dominguin è stato un eccellente torero spagnolo, nonché marito di Lucia Bosè. I due si incontrarono negli anni cinquanta, per poi sposarsi nel 1955 e costruire una famiglia con la nascita di tre figli, tra cui il celebre cantante Miguel Bosé, la stilista Paola Dominguín e Lucía Dominguín. Con Lucia Bosè divorziò nel 1968, in seguito ad una lunga crisi che secondo la moglie aveva radici profonde. “Lui mi ha tradito fin dal primo giorno dopo il matrimonio”, aveva dichiarato lei in una intervista di qualche tempo fa a Domenica In, con uno sfogo che trovò tutta la comprensione di Mara Venier.

Lucia Bosè, chi è?/ Icona del neorealismo italiano, l'amore per Walter Chiari e Luis Miguel Dominguín

“Si faceva tutte le pu*tane”, l’accusa pesante della celebre attrice che però respinge l’idea di essere mai stata gelosa del marito. “Non lo ero – assicurava nel salotto di Raiuno, ripercorrendo le tappe della sua storia con Luis Miguel Dominguin – lui se le trovava dappertutto, dentro l’armadio, sotto al letto e mi diceva che ‘doveva farsele’”.

Luis Miguel Dominguin, la storia d’amore con Lucia Bosé: i tradimenti mai perdonati ma tollerati dall’attrice

La grande attrice, pur evidenziando le gravi mancanze di rispetto del compagno, non si pente di nulla e non rinnega i sentimenti che l’avevano spinta a costruire col torero una bellissima famiglia. “L’ho amato, mi ha dato tutto. Non si può amare di più. Chi non ha la corna?”, ha domandato l’iconica attrice in quella che è stata a tutti gli effetti una delle sue ultime apparizioni televisive.

Evidentemente, Lucia, rimase folgorata dal savoir fair del ‘torero’, di quell’uomo dotato di una grandiosa capacità di seduzione, carisma, inquietudine ed un pizzico di follie. Così conquistò la sua donna, ma anche e soprattutto le arene di Spagna, dove migliaia di mani applaudivano le sue gesta. Non a casa so autoproclamò il migliore di tutti, come pare disse in una delle sue esibizioni. “Io sono il numero 1. Questo è stato Domenguín, hasta la muerte”.