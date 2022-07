Luis Miguel e Alessandro Canino chi sono, carriera/ Sol de México e cantante “Brutta”

Chi sono Luis Miguel e Alessandro Canino e carriera

Luis Miguel e Alessandro Canino tornano in tv, protagonisti della nuova puntata di Techetechetè. Forse i più giovani non sanno chi sono, probabilmente li conoscono per i loro successi musicali. Luis Miguel è un cantante messicano nato a Porto Rico, un’icona in America Latina, tanto da essere definito El Sol de Mexico, il Sole del Messico. Molti lo considerano l’artista di maggior successo nella storia dell’America Latina. Di sicuro Luis Miguel ha avuto il talento per proporsi in una vasta gamma di stili musicali: pop, ballata, bolero, tango, jazz, big band e ranchera. Anche se ha cantato solo in spagnolo, ha avuto un successo internazionale. Ad esempio, gli viene riconosciuto il merito di aver reso popolare il genere bolero. Ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. E poi c’è Alessandro Canino, artista italiano, meglio noto come il cantante di “Brutta”.

Lo stesso Alessandro Canino, dopo aver appreso che stasera apparirà a Techetechetè, ha proposto sulle sue storie Instagram un promemoria dell’appuntamento tv ripestando una storia. Dunque, un appuntamento tanto atteso anche per lui. Ben lontano è invece Luis Miguel…

Cosa fanno oggi Luis Miguel e Alessandro Canino

Alessandro Canino deve la sua passione per la musica al padre, che era un interprete di piano-bar nell’hinterland fiorentino. Ha fatto il suo esordio sotto l’ala del maestro Giancarlo Bigazzi, poi fu selezionato per il Festival di Sanremo 1992 da Pippo Baudo, che ne era direttore artistico e presentatore. In lui vide subito delle potenzialità, infatti in quegli anni lo ospitava spesso nelle sue trasmissioni. Con la canzone “Brutta” ottenne il sesto posto nella sezione “Novità” e vinse il Telegatto come rivelazione musicale dell’anno. Ha partecipato anche da Big alla kermesse, con “Tu tu tu tu” nel 1993 e “Crescerai” nel 1994. Cominciò a girare per l’Europa, poi ha aperto un locale vicino Firenze e una società di management. Anche se ha continuato ad esibirsi, nel frattempo ha intrapreso la carriera radiofonica.

Invece Luis Miguel, famoso in Italia per la sua “Noi ragazzi di oggi”, canzone scritta da Toto Cutugno. Recentemente è finito suo malgrado al centro di una teoria del complotto secondo cui sarebbe stato ucciso e sostituito per una relazione amorosa non approvata da un uomo potente. Una vicenda sulla quale il 52enne, vivo e vegeto, non è intervenuto.













