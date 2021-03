Luis Miguel, figlio di Marcella Basteri/ El Sol de Mexico: 100mln di dischi venduti

Luis Miguel è un cantante sudamericano, naturalizzato messicano ma originario di Porto Rico, che negli anni ’80 divenne decisamente famoso anche in Italia. Luis Miguel partecipò infatti al Festival di Sanremo del 1985 con la canzone «Noi ragazzi di oggi», un brano che nel giro di breve tempo ottenne un successo strepitoso, regalando allo stesso le luci della ribalta sia nel Belpaese quanto in altri paesi. Il suo nome è tornato d’attualità in questi giorni grazie al programma di Rai Tre, “Chi l’ha Visto?”, che sta dedicando la propria attenzione alla madre, Marcella Basteri, scomparsa nel 1986, un anno dopo quindi l’esibizione all’Ariston, in quel di Madrid, in Spagna.

Luis Miguel aveva anche un padre, Luisito Rey, messicano morto nel 1992, e che il Corriere della Sera descrive come un padre severo, con un “carattere molto duro”, e che per qualche anno fu anche il manager del figlio: “Lo voleva far diventare una vera macchina da soldi – scrive Corriere.it – impedendo anche alla madre di fare la madre”.

LUIS MIGUEL, LA CANZONE MARCELA DEDICATA ALLA MADRE SCOMPARSA

Quando Luis Miguel raggiunse i 18 anni decise di “licenziare” il genitore, proseguendo il solitaria la propria carriera. Il cantante nato a San Juan non ha mai dimenticato la mamma scomparsa, e proprio nell’anno della sua sparizione dedicò alla genitrice una splendida canzone chiamandola semplicemente “Marcela”, il nome ‘spagnoleggiato’ della mamma. Luis Miguel, che il prossimo 19 aprile compirà 51 anni, è sempre stato molto riservato ed ha deciso da anni di non parlare con la stampa, non affrontando più il tema della scomparsa. Al di là di questi aspetti della sua vita privata, senza dimenticare l’arresto del 2017 per un contenzioso col sui ex manager, l’artista messicano resta uno dei cantanti più famosi in tutto il Sud America ed in particolare nel suo paese d’origine, dove è soprannominato El Sol de Mexico. Il suo stile spazia dal pop al bolero passando per il tango, il jazz, la ballata, e ad oggi ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo.



