Luis Muriel all’Inter?/ Calciomercato, Antonio Conte spinge per la star dell’Atalanta

Luis Muriel è finito in maniera concreta nel mirino dell’Inter in vista del calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il nazionale colombiano di proprietà dell’Atalanta sarebbe uno dei principali obiettivi di mister Antonio Conte, stregato dall’esplosione avvenuta in questa stagione con la maglia nerazzurra.

Difficile capire come sarà il mercato del Biscione, alla luce anche dei problemi finanziari della società meneghina, ma in ogni caso qualche rinforzo sarà obbligatorio, soprattutto come regalo a mister Conte se lo stesso dovesse riportare il tricolore nella Milano nerazzurra. Per strappare Luis Muriel alla squadra di Gasperini serviranno almeno 25/30 milioni di euro, una cifra tutto sommato “bassa” tenendo conto delle quotazioni esorbitanti del mercato attuale. Bisognerà però capire come reagire la dirigenza bergamasca, tenendo conto che la squadra lombarda ha già perso il Papu Gomez nel corso di questa stagione, e rischierebbe ora di vedere un’altra pedina preziosa per l’attacco in partenza.

LUIS MURIEL ALL’INTER? OCCHIO AL BARCELLONA…

Luis Muriel viene visto da Antonio Conte il giusto uomo per il salto di qualità in Europa, dove quest’anno l’Inter, a differenza di quanto accaduto in campionato, ha decisamente deluso le attese. Il sudamericano, vista la sua grande duttilità, potrebbe dare respiro a bomber Lukaku ma anche essere utilizzato al suo fianco al posto di Lautaro Martinez. Bisognerà evitare di tentennare troppo però, visto che, secondo la Rosa, su Muriel avrebbe messo gli occhi anche il Barcellona, e di conseguenza c’è il rischio che si scateni un’asta da cui il Biscione potrebbe uscirne con le ossa rotte. Luis Muriel gioca a Bergamo dall’estate del 2019, da quando ha lasciato il Siviglia. Il suo contratto scadrà al 30 giugno del 2023, fra due stagioni, e al momento percepisce un ingaggio netto da 1.8 milioni di euro. Quest’anno ha segnato 16 gol e distribuito 7 assist in 26 partite.

