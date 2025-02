È stato infine – dopo un processo piuttosto breve, ma anche anni di battaglie condotte attraverso i quotidiani e i social – condannato l’ex presidente della Federcalcio spagnola (ovvero la Rfef) Luis Rubiales che rispondeva dell’accusa di aggressione sessuale mossa dalla calciatrice Jenni Hermoso dopo l’ormai famosissimo bacio che le diede in mondovisione durante la premiazione dei Mondiali di Calco a Sidney del 2023; mentre sono completamente cadute le accuse per quanto riguarda la coercizione fatta dallo stesso Luis Rubiales alla calciatrice affinché raccontasse che il bacio era stato concordato e consenziente.

Partendo dal principio – poi arriveremo anche all’effettiva condanna -, si ricorderà che dopo il Mondiali femminili del 2023 Luis Rubiales in preda all’euforia per la vittoria della Spagna che per la prima volta era arrivata fino alla finale, baciò a stampo Jenni Hermoso tenendole la testa tra le mani in una scena che è stata trasmessa in diretta in tutto il mondo: Hermoso già qualche minuto più tardi negli spogliatoi commentò con i giornalisti il gesto limitandosi a dire che “non mi è piaciuto“, formulando poi la querela qualche tempo dopo; mentre dal conto suo l’ex presidente Rfef ha sempre rigettato le accuse sostenendo che la calciatrice aveva acconsentito a quello che chiamò “un bacetto”.

La condanna a Luis Rubiales: dovrà pagare 10.800 euro di risarcimento e non potrà avvicinarsi a Jenni Hermoso

Esploso il caso mediatico, non c’è voluto molto prima che Luis Rubiales – pur continuando a professarsi innocente – rassegnasse spontaneamente le dimissioni dal ruolo, così come dal conto della FIFA dopo una sospensione provvisoria era arrivato anche un divieto fermo a partecipare alla vita calcistica spagnola e mondiale per almeno tre anni; mentre oggi – dopo due settimane di processo – si è arrivati alla condanna in primo grado dell’ex presidente Rfef che dovrà pagare 10mila 800 euro di risarcimento alla vittima sulla quale vige anche un divieto di avvicinamento di almeno 200 metri e a qualsiasi contatto.

D’altra parte, nei confronti di Luis Rubiales sono cadute le accuse relative alla presunta coercizione – testimoniata dalla stessa Hermoso e da alcuni amici e parenti, che raccontarono di pressioni da parte del dirigente affinché sostenessero che il bacio fu consenziente – che gli sarebbe potuta costare fino a 2 anni e 6 mesi di reclusione; mentre sono stati assolti anche Jorge Vilda – ex CT della nazionale spagnola femminile -, Albert Luque – ex direttore sportivo della nazionale maschile – e Rubén Rivera – ex responsabile marketing della Rfef -, tutti e tre accusati delle medesime (presunte) pressioni.