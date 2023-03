Luis Sal assente a Muschio Selvaggio/ Ha litigato con Fedez?

Luis Sal salta due puntate di Muschio Selvaggio

Che fine ha fatto Luis Sal? Fedez ha condotto da solo gli ultimi due episodi del podcast “Muschio selvaggio”. Settimana scorsa, nella puntata con ospite Cecilia Strada, Fedez ha detto: “Sono solo soletto”, senza dare ulteriori spiegazioni sull’assenza dell’amico e collaboratore. Anche nella puntata andata in onda ieri, lunedì 27 marzo, Luis Sal era assente, ma questa volta non è stata proferita parola a riguardo. Sui social né Fedez né Luis Sal hanno dato ulteriori spiegazioni.

L’assenza di Luis però non è passata inosservata: “È rimasto solo Fedez, ma due paroline sul perché no? Giusto per sapere”, “Anche io mi chiedo dove sia Luis… cosa succede?!” e “Non ha senso questo podcast senza Luis”, hanno commentato alcuni fan. C’è anche chi ipotizza che Fedez e Luis abbiano litigato: “Dopo aver litigato con Luis torni con l’ex?”, facendo riferimento l’ultima puntata con Fabio Rovazzi.

Che fine ha fatto Luis Sal?

Il 114esimo episodio di “Muschio Selvaggio” ha visto come protagonista Fabio Rovazzi, il quale si è riappacificato di recente con Fedez dopo anni di lontananza. “È la prima conversazione di un’ora che abbiamo affrontato dopo cinque anni”, ha detto il rapper condividendo su Instagram il link all’ultimo episodio. I due hanno spiegato i motivi che hanno portato alla rottura tra loro: “Siamo nati come amici, poi abbiamo lavorato insieme e appena sono arrivati i soldi è andato tutto a ramengo. L’errore è stato mettere il lavoro in mezzo all’amicizia. C’era un clima pazzesco, eravamo delle schegge. È stato un grande errore”, ha detto Rovazzi. E ha aggiunto: “Per me è stato uno squarcio. L’ho vissuta abbastanza male, mi ero chiuso in casa e ho fatto il Lego più difficile del mondo”.

