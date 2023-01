Luis Suarez al Gremio/ Calciomercato news, ufficiale il suo passaggio in Brasile

Calciomercato news, ufficiale il passaggio di Luis Suarez al Gremio

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa e nelle scorse ore si è concretizzato in maniera abbastanza inaspettata il passaggio di Luis Suarez al Gremio. L’attaccante uruguaiano, che diventerà trentaseienne il prossimo 24 di gennaio, sembrava essere vicino alla conclusione della carriera avendo deciso di ritornare in patria al Nacional dopo sedici anni dall’ultima partita disputata con la squadra che lo aveva lanciato nel calcio professionistico.

Da luglio a dicembre Suarez ha dunque realizzato 8 reti e fornito 3 assist vincenti per i suoi compagni del Club Nacional, con cui però non si è accordato sul rinnovo del contratto scaduto lo scorso 31 dicembre. Presentato ufficialmente dai verdeoro, Suarez ha dichiarato: “Pronto per questa nuova avventura nel Gremio, con tanta voglia di esserci e di divertirmi. Vamos Tricolor!”

Calciomercato news, Luis Suarez al Gremio davanti a trenta mila tifosi

L’arrivo di Luis Suarez al Gremio è stato salutato da ben trenta mila tifosi che si sono riversati nell’Arena do Gremio, stadio della squadra di Porto Alegre. L’attaccante uruguiano ha firmato fino al 31 dicembre del 2024 e, accompagnato dalla famiglia composta da moglie e figli, è apparso davvero commosso dall’affetto ricevuto dai suoi nuovi tifosi.

