Luisa, “Amore e Luis Vuitton”/ Video, la romana di New York spopola sui social

Luisa è la protagonista di questi ultimi giorni sui social network, autrice di “Amore e Louis Vuitton” canzone che spopola in rete. 23 anni, bellissima e una voce che conquista la ragazza è di quelle che potrebbero presto diventare di tendenza. Si definisce una newyorkese romana, nata nella Grande Mela ma dal cuore pienamente italiano. Da anni vive a Miami e così ha deciso di mettere queste due cifre stilistiche della sua vita all’interno dei suoi pezzi. Il brano è provocate e il video intrigante, dietro ci sono le mani esperte del produttore Michele Canova e di Danti cantautore quest’ultimo che apparteneva al duo rap dei Two Fingerz. Una creazione dunque che ha visto all’opera sei mani e la personalità di personaggi in grado di regalare un prodotto fresco e molto intenso.

Luisa, “Amore e Luis Vuitton”: la battaglia contro l’anoressia

L’autrice di Amore e Luis Vuitton Luisa non ha avuto un’adolescenza proprio facilissima. Fin dai 13 anni se l’è dovuta vedere con quel brutto mostro chiamato anoressia. E’ stata proprio la musica a permetterle di uscire da un tunnel che sembrava senza fine ma che poi ha portato alla luce. Questo anche grazie alla collaborazione con Gina Maretta insegnante di canto che tra le altre ha curato anche la voce di una star internazionale come Gloria Estefan. La sua personalità poi ha fatto il resto permettendole anche di essere selezionata per “Little Dreams Foundation” di Phil Collins e Orianne Collins. Grazie a questa fondazione sono arrivate esperienze molto intense con artisti del calibro di Laura Pausini, Alejandra Guzman e Richard Marx oltre ovviamente al padrone di casa Phil Collins.

