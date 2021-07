Luisa Anna Monti, ex Uomini e Donne, operata per tumore al seno/ 7 ore di intervento

A inizio mese Luisa Anna Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, aveva raccontato sui social la terribile scoperta di un tumore al seno. Ieri la 49enne si è mostrata su Instagram dopo l’intervento chirurgico per asportare il cancro: “Buongiorno amiche e amici adorati… qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento. Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta!”, ha scritto nella lunga didascalia che accompagna uno scatto in cui è ritratta nel letto dell’ospedale. La ex dama ha voluto poi ringraziare i medici e gli infermieri del Policlinico Gemelli di Roma “che ogni giorno si prendono cura dei pazienti con dedizione e amore”. Un pensiero anche ai suoi genitori, “i miei angeli custodi”, entrambi morti di cancro. Infine un grazie speciale al compagno Salvio Calabretta, conosciuto a Uomini e Donne.

Luisa Anna Monti: l'ex dama del trono over operata per un tumore al seno

Luisa Anna Monti anni fa ha avuto un tumore maligno alla tiroide, per questo motivo ha sempre fatto molto prevenzione. Così ha scoperto di avere un tumore al seno. Per questo motivo nel post ha voluto ricordarne l’importanza: “La prevenzione è tutto e può salvare la vita. Nn è esibizionismo ..le prove vanno affrontate… Amatevi non perdete mai la speranza… Viva la Vita”. Tanti i commenti di supporto, tra questi anche quelli di volti noti del trono over di Uomini e donne come Gemma Galgani, Anna Tedesco, Valentina Autieri e Ida Platano. Elisabetta Simone le ha scritto: “L’ho sempre detto che sei una guerriera e hai distrutto il mostro… Sei incredibile… sei una roccia! Ti auguro davvero che ogni tuo sogno o desiderio si realizzi”. Infine Luisa Anna ha anche ringraziato la redazione di Uomini e Donne.

