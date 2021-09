Luisa Anna Monti, ex Uomini e Donne/ “Tumore al seno? Crollata in sala operatoria”

Luisa Anna Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, sta combattendo da un anno contro un tumore al seno. La diagnosi è arrivata nel 2020 e ha costretto Luisa Anna e il compagno Salvio Calabretta, conosciuto proprio nel programma di Canale 5, a stravolgere i loro piani per il futuro. In un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine Luisa Anna Monti ha raccontato: “È stata dura e adesso seguo una terapia. Ma non c’è altra scelta se non affrontare il tutto”. La ex dama è stata operata lo scorso 24 luglio a Roma, dove ha subìto una quadrantectomia e un’ovarectomia per un altro tumore benigno, con possibilità di degenerare. “È stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso, ma poi sono crollata in sala operatoria”, ha ammesso Luisa Anna, aggiungendo di aver trovato il sostegno dei medici.

Luisa Anna Monti: continua la battaglia contro il tumore al seno

L’intervento è andato bene e da qualche settimanale Luisa Anna Monti ha iniziato un piano di terapie, come ha annunciato sui social: “Iniziamo il piano terapeutico per distruggere una volta per tutte il mostro malefico! Lo affronterò come sempre armata del mio bel sorriso, tanta energia positiva, tanta fede e tanta voglia di superare tutto al più presto perché ho tante cose da fare”, ha scritto la ex dama di Uomini e Donne su Instagram. In questi difficili mese, Luisa Anna ha potuto contare sul sostegno di Salvio Calabretta: “I maschi se ne vanno quando vedono una difficoltà, mentre gli uomini veri restano”, ha detto a Uomini e Donne Magazine. Infine ha confermato di voler convolare a nozze con il compagno a dicembre o la prossima primavera.

