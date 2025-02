Luisa, mamma di Shaila Gatta: la crisi della concorrente al Grande Fratello

Nelle ultime ore Shaila Gatta ha vissuto una profonda crisi al Grande Fratello ripensando al rapporto con i suoi genitori, e in particolare con la sua adorata mamma Luisa. La concorrente si è infatti lamentata di non sentirsi pienamente accettata dalla madre per via della relazione instaurata con Lorenzo Spolverato nel reality; la donna, entrata due volte come ospite in puntata, in entrambe le occasioni ha espresso malcontento per la sua vicinanza al coinquilino.

“Lei è la persona che dovrebbe supportarmi e accettarmi così come sono, anzi, essere fiera del coraggio che ho, anche di soffrire… se voglio soffrire, litigare, insultare Lorenzo, va bene così! Quale rapporto è nato perfetto? Nessuno!”, ha sbottato Shaila. “Io non mi sento accettata da lei, perché è lei che mi ha messo in difficoltà. È venuta due volte e per due volte è stata un muro. Il giorno in cui decido che Lorenzo è l’uomo della mia vita, con che voglia vengo a casa e te lo presento? Io voglio sentirmi accolta!”.

Un duro sfogo che probabilmente è arrivato anche alle orecchie di mamma Luisa, che ha così deciso di regalare alla figlia Shaila Gatta una “coccola” proveniente dal cielo. La concorrente, come mostra una clip pubblicata sul sito del Grande Fratello, nelle ultime ore ha infatti ricevuto un bellissimo messaggio aereo sui tetti della Casa, proveniente non solo dalla madre ma anche dai suoi fan: “SHA ❤️ 6 AMORE PURO #FAN + MUM“.

Una bellissima sorpresa che ha regalato un sorriso all’ex Velina: in giardino, con gli occhi rivolti verso il cielo, ha infatti espresso gioia per questo pensiero. “Grazie mammina, allora ci sei. Ti amo!“, le sue parole che sottolineano come, da diverso tempo, avrebbe voluto ricevere un segnale o un messaggio da mamma Luisa. “Ti ho aspettato per così tanto tempo“. Ringraziando i mittenti di questo speciale messaggio, Shaila sprizza gioia da tutti i pori tra balli, canti e saltelli in giardino, oltre a sorrisi a non finire.

